Les modèles d'apprentissage automatique révolutionnent le calcul des structures d'état de transition dans les réactions chimiques

Des chercheurs du MIT ont développé une approche révolutionnaire qui utilise l’apprentissage automatique pour calculer les structures des états de transition dans les réactions chimiques. Cette méthode alternative est nettement plus rapide que les techniques traditionnelles de chimie quantique, puisqu’elle ne prend que quelques secondes pour générer des résultats. Les structures des états de transition jouent un rôle crucial dans la conception de catalyseurs et dans la compréhension des transformations naturelles au sein des systèmes chimiques. La probabilité qu’une réaction chimique se produise dépend de la probabilité de formation de l’état de transition. Auparavant, la théorie de la fonctionnelle de la densité, une méthode de chimie quantique, était utilisée pour calculer les états de transition. Cependant, cette approche est gourmande en calculs et prend du temps, prenant souvent plusieurs heures ou jours pour un seul calcul. Certains scientifiques ont exploré des modèles d’apprentissage automatique pour découvrir les structures des états de transition, mais ces modèles exigeaient que les réactifs conservent la même orientation, ce qui augmentait le temps de calcul.

L'équipe de recherche du MIT a développé une nouvelle approche informatique permettant de représenter deux réactifs dans n'importe quelle orientation arbitraire l'un par rapport à l'autre. Ceci a été réalisé en utilisant un modèle de diffusion qui apprend les processus les plus susceptibles de générer le résultat souhaité. Les chercheurs ont formé leur modèle à l’aide de structures de réactifs, de produits et d’états de transition calculés grâce à des méthodes de calcul quantique. Le modèle a ensuite été testé sur de nouvelles réactions, générant avec précision des structures d’états de transition à 0.08 angström de celles produites par les techniques quantiques.

Les avantages de cette approche d’apprentissage automatique sont évidents dans sa rapidité et son évolutivité. Alors que les méthodes traditionnelles permettent de générer seulement quelques états de transition, le nouveau modèle peut en générer des milliers dans le même laps de temps. Les chercheurs cherchent maintenant à étendre le modèle pour incorporer des catalyseurs et explorer leur impact sur la vitesse de réaction. Cette avancée a le potentiel de révolutionner divers domaines, tels que la synthèse pharmaceutique et la compréhension des débuts de la vie sur Terre. Selon le professeur Jan Halborg Jensen de l'Université de Copenhague, cette méthode représente une avancée significative dans la prévision de la réactivité chimique et surmonte les défis liés à l'automatisation de l'identification des états de transition.