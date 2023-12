Le nouvel Atlas des cellules cérébrales révolutionne la recherche neuroscientifique

Dans le cadre d'une réalisation révolutionnaire, une équipe de chercheurs de divers pays a réussi à créer un atlas cellulaire complet du cerveau entier d'un mammifère. L'atlas cellulaire, qui se concentre sur le cerveau de la souris, offre des informations détaillées sur plus de 32 millions de cellules, notamment leurs types, emplacements, profils moléculaires et connectivité. Cet exploit sans précédent fournit des informations précieuses sur le fonctionnement interne du cerveau de la souris, un modèle largement utilisé dans la recherche en neurosciences.

Comprendre l’organisation et le fonctionnement des circuits cérébraux est crucial pour comprendre le cerveau humain et développer des traitements contre les troubles mentaux et neurologiques. L'atlas cellulaire nouvellement créé, financé par la BRAIN Initiative® des National Institutes of Health, ouvre la voie à l'avancement des thérapies de précision pour de telles conditions.

L'atlas englobe des données structurelles, transcriptomiques et épigénétiques, servant de modèle pour comprendre les opérations et les fonctions des circuits cérébraux. Il décrit les types de cellules dans différentes régions du cerveau de la souris, fournit un catalogue complet de lectures de gènes et explore des milliers de groupes de cellules individuelles. De plus, l’atlas caractérise les modifications épigénétiques des cellules, mettant en lumière divers types de cellules cérébrales.

En outre, l'atlas comprend des informations sur les neurotransmetteurs et les neuropeptides utilisés par différentes cellules et leurs relations au sein du cerveau. Ces données offrent un aperçu des signaux chimiques responsables des opérations des circuits cérébraux et de la fonctionnalité globale du cerveau.

Cet effort de collaboration, composé de dix études publiées dans Nature, représente une réalisation monumentale rendue possible par l'initiative NIH BRAIN. Le succès de cet atlas cellulaire jette les bases du développement de cartes similaires du cerveau humain et du cerveau des primates non humains, renforçant ainsi notre compréhension de la structure et du fonctionnement du cerveau.

Les chercheurs se lancent maintenant dans la prochaine étape de l’initiative NIH BRAIN, connue sous le nom de BRAIN Initiative Cell Atlas Network (BICAN). Ce projet transformateur vise à révolutionner la recherche en neurosciences en comprenant globalement les cellules et les fonctions cellulaires du cerveau des mammifères. Les efforts de BICAN, ainsi que d'autres projets à grande échelle, ouvriront la voie à des percées dans le traitement des troubles cérébraux et à la découverte des principes fondamentaux qui sous-tendent le comportement.