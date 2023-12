Les injections de solution saline pour la tendinopathie calcifiante de l'épaule ne présentent aucun avantage significatif par rapport au placebo

By

Un essai clinique récent publié dans The BMJ remet en question l’efficacité des injections de solution saline combinées à un lavage guidé par échographie pour traiter la tendinopathie calcifiante de l’épaule. L'étude, qui comparait le traitement à un placebo, n'a trouvé aucun avantage significatif des injections de solution saline pour cette affection douloureuse résultant de l'accumulation de calcium dans les tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule.

L’essai, mené par des chercheurs norvégiens et suédois, a inclus 218 adultes présentant des symptômes persistants de tendinopathie calcifiante. Les participants ont été répartis au hasard dans trois groupes de traitement : lavage plus injection de stéroïdes, lavage fictif plus injection de stéroïdes ou traitement fictif. Après le traitement, tous les patients devaient suivre un programme d’exercices à domicile.

La principale mesure d'intérêt était l'intensité de la douleur et l'incapacité fonctionnelle selon l'Oxford Shoulder Score signalées par les patients à différents intervalles jusqu'à 24 mois. L'étude n'a trouvé aucune différence significative en termes de douleur et de limitation fonctionnelle entre les trois groupes de traitement au bout de quatre mois. Même les patients dont les dépôts de calcium avaient disparu ont connu des scores similaires, remettant en question la croyance selon laquelle la dissolution du calcium résout les symptômes.

Même si les groupes ayant reçu une injection de stéroïdes ont signalé un meilleur soulagement de la douleur à court terme, les améliorations n'étaient pas différentes de celles du groupe fictif à quatre mois. Les chercheurs soulignent la nécessité d’investigations plus approfondies et d’approches alternatives pour traiter la tendinopathie calcifiante.

Les limites de l'étude incluent l'absence d'un groupe sans traitement et le recours à des auto-évaluations subjectives. Cependant, la conception en double aveugle à trois bras a permis aux chercheurs d'évaluer le véritable effet clinique du traitement actif.

Les études futures devraient explorer des traitements alternatifs, tels que des programmes de physiothérapie adaptés, et inclure un groupe sans traitement pour évaluer l'évolution naturelle de la tendinopathie calcifiante. Les chercheurs suggèrent que les systèmes de classification échographique soient utilisés pour mieux prédire la réponse au traitement.

Bien que l'étude remette en question les lignes directrices actuelles en matière de traitement de la tendinopathie calcifiante, les chercheurs mettent en garde contre la conclusion prématurée que le lavage guidé par échographie ou les injections de stéroïdes n'ont aucun rôle dans son traitement. Ils recommandent que ces résultats soient utilisés pour éclairer les discussions avec les patients et les rassurer sur le fait que le temps peut aider et que les corticostéroïdes peuvent offrir un soulagement temporaire de la douleur.