La fonte de l’hydrate de méthane : une menace liée au changement climatique

Une étude récente menée par une équipe de recherche internationale a révélé que le méthane gelé, appelé hydrate de méthane ou « glace de feu », risque de fondre en raison du changement climatique. Ce processus de fonte pourrait entraîner le rejet de grandes quantités de méthane dans l’océan et l’atmosphère, contribuant ainsi au réchauffement climatique.

L'hydrate de méthane est une substance semblable à la glace que l'on trouve sous le fond océanique. Il contient de grandes quantités de méthane, un puissant gaz à effet de serre. À mesure que les océans se réchauffent en raison du changement climatique, les hydrates fondent, libérant du méthane dans l’environnement. Ce processus, connu sous le nom de dissociation, s’ajoute aux émissions globales de gaz à effet de serre, exacerbant ainsi l’impact du changement climatique.

Les chercheurs ont utilisé des techniques avancées d’imagerie sismique tridimensionnelle pour examiner une partie dissociée d’hydrate de méthane au large des côtes de la Mauritanie, en Afrique du Nord-Ouest. Ils ont découvert que le méthane dissocié avait parcouru une distance importante de plus de 40 kilomètres, s'échappant par des indentations sur le fond marin, appelées marques.

«C'est une découverte importante. Jusqu’à présent, les efforts de recherche se sont concentrés sur les parties les moins profondes de la zone de stabilité des hydrates, car nous pensions que seule cette partie était sensible aux variations climatiques », explique le Dr Christian Berndt, chef de l’unité de recherche en géodynamique marine de GEOMAR. « Les nouvelles données montrent clairement que des volumes bien plus importants de méthane peuvent être libérés par les hydrates marins, et nous devons vraiment aller au fond des choses pour mieux comprendre le rôle des hydrates dans le système climatique. »

Le méthane est le deuxième gaz à effet de serre anthropique le plus important après le dioxyde de carbone. Il représente environ 16 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, selon l'Agence américaine de protection de l'environnement. Les résultats de cette étude ont des implications significatives pour prévoir et atténuer les effets du méthane sur le changement climatique.

L’équipe de recherche prévoit de poursuivre ses recherches pour identifier d’autres évents de méthane et prédire les emplacements d’infiltrations potentielles de méthane à mesure que la planète continue de se réchauffer. Ils prévoient également une expédition scientifique pour forer les stries et établir un lien plus étroit entre ces formations et les périodes passées de réchauffement climatique.

En conclusion, l’étude met en avant la vulnérabilité de l’hydrate de méthane au changement climatique et les conséquences potentielles de sa fonte. Des recherches plus approfondies sont essentielles pour comprendre le rôle des hydrates dans le système climatique et développer des stratégies efficaces pour atténuer l’impact du méthane sur le changement climatique.

