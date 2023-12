Le changement climatique pourrait entraîner la libération de méthane emprisonné sous les océans

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université de Newcastle, au Royaume-Uni, a révélé que le changement climatique pourrait entraîner la libération de méthane, un puissant gaz à effet de serre, provenant du méthane gelé emprisonné sous les océans. À mesure que la glace et le méthane gelé fondent, le méthane se déplace des parties les plus profondes de la pente continentale vers le bord du plateau sous-marin. Les chercheurs ont découvert une poche de méthane libérée qui s'était déplacée d'environ 25 milles. Cela indique qu’une plus grande quantité de méthane pourrait potentiellement être vulnérable et rejetée dans l’atmosphère en raison du réchauffement climatique.

Auparavant, les scientifiques pensaient que l’hydrate de méthane, la structure semblable à de la glace qui contient du méthane, n’était pas sensible au réchauffement climatique. Cependant, cette étude démontre qu’une partie d’entre eux est effectivement vulnérable. L'hydrate de méthane, trouvé enfoui dans le fond des océans, dégèle à mesure que les océans se réchauffent, entraînant la libération de méthane dans les océans et l'atmosphère. Le méthane est le deuxième gaz à effet de serre le plus abondant causé par les activités humaines après le dioxyde de carbone.

Les chercheurs se sont concentrés sur la libération de méthane à la base de la zone de stabilité des hydrates, située plus profondément sous l’eau. La plupart des études précédentes n’ont porté que sur les zones où une petite partie des hydrates de méthane mondiaux est présente. En examinant la partie d'hydrate qui s'est dissociée sous le réchauffement climatique au large des côtes de la Mauritanie, en Afrique du Nord-Ouest, les scientifiques ont utilisé des techniques d'imagerie sismique pour comprendre la libération de méthane. Ils ont découvert que le méthane dissocié avait migré sur 40 kilomètres et avait été libéré par des dépressions sous-marines appelées pockmarks au cours des périodes chaudes passées.

«C'est une découverte importante. Les nouvelles données montrent clairement que des volumes bien plus importants de méthane peuvent être libérés par les hydrates marins, et nous devons vraiment aller au fond des choses pour mieux comprendre le rôle des hydrates dans le système climatique », a commenté Christian Berndt, responsable de la recherche. Unité de Géodynamique Marine à GEOMAR à Kiel, Allemagne.

Comprendre l’impact du méthane sur le changement climatique est crucial pour la prévision et l’atténuation. Des recherches plus approfondies dans ce domaine sont nécessaires pour comprendre pleinement les conséquences potentielles du rejet de méthane provenant des structures sous-marines gelées.

