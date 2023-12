Nouvelle découverte : le télescope chinois FAST dévoile un vaste catalogue de sources HI

Des chercheurs chinois ont fait une découverte révolutionnaire avec l'aide du radiotélescope sphérique chinois à cinq cents mètres d'ouverture (FAST). Ils ont construit le plus grand catalogue de sources d’hydrogène neutre (HI) de haute qualité au-delà de notre Galaxie. Cette réalisation a largement dépassé l’état actuel des connaissances, tant en termes de quantité que de qualité.

Connu sous le nom de FAST All Sky HI Survey (FASHI), ce projet n’a duré que trois ans, d’août 2020 à juin 2023. L’enquête a couvert environ 7,600 41,741 degrés carrés du ciel, révélant un nombre remarquable de XNUMX XNUMX sources HI. Cette vaste taille d’échantillon représente un pas en avant significatif dans la compréhension de la composition et de la structure des galaxies.

L'hydrogène, élément le plus abondant dans l'univers, joue un rôle crucial dans la formation et l'évolution des galaxies. Au sein des galaxies à disques, HI constitue un composant vital du milieu interstellaire. En cataloguant un grand nombre de sources HI, les scientifiques obtiennent des informations précieuses sur la dynamique et les propriétés des galaxies.

FAST, avec sa sensibilité et sa résolution remarquables, s'est avéré être un outil puissant pour cette enquête. Par rapport aux précédentes enquêtes HI, FAST offre une résolution spectrale et spatiale plus élevée, une couverture plus large et une qualité de données plus fiable. Ses capacités permettent la détection de signaux HI faibles et faibles qui étaient auparavant inaccessibles aux chercheurs.

L'équipe de recherche à l'origine de ce projet révolutionnaire a généreusement partagé les données d'observation acquises par FAST avec des chercheurs du monde entier. Ces données recèlent un immense potentiel pour répondre à un large éventail de recherches astrophysiques, notamment sur la nature de la matière noire, l'existence de galaxies faiblement inconnues, ainsi que la structure et l'évolution du cosmos.

Les résultats de cette enquête monumentale ont été publiés dans la prestigieuse revue SCIENCE CHINA Physics, Mechanics and Astronomy. Les contributeurs à l'étude comprennent des chercheurs de l'Université du Guizhou, des Observatoires astronomiques nationaux de l'Académie chinoise des sciences et de l'Université de Pékin.

Depuis son lancement officiel le 11 janvier 2020, FAST s’est imposé comme le plus grand radiotélescope à parabole unique au monde. Avec une surface d'accueil équivalente à 30 terrains de football standards, ses capacités continuent d'étonner la communauté scientifique. Situé dans la dépression karstique naturellement profonde et ronde de la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, FAST constitue un phare de l'engagement de la Chine à repousser les limites de la recherche astronomique.