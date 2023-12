Une étude révèle que les chats prennent les choses en main dans les jeux de récupération

Une enquête récente menée par Jemma Forman, Elizabeth Renner et David Leavens a mis en lumière le comportement fascinant des chats lorsqu'il s'agit de jouer à rapporter. Contrairement à la croyance populaire, l’étude a révélé que la plupart des chats qui s’adonnent à cette activité ludique le font sans aucune formation explicite de la part de leurs propriétaires. Sur les 924 propriétaires de chats interrogés, 94 % ont déclaré que leurs compagnons félins avaient commencé à jouer seuls, sans conseils ni instructions.

L’enquête a également mis en évidence la diversité des objets que les chats préfèrent aller chercher. Alors que certains propriétaires ont déclaré utiliser des jouets pour chats, une majorité significative de chats ont montré une préférence pour les articles ménagers quotidiens tels que les élastiques à cheveux et les pièces de biberon. Étonnamment, seul un petit pourcentage de chats qui jouaient à chercher vivaient avec d’autres animaux connus pour adopter ce comportement, comme des chiens ou d’autres chats.

Fait intéressant, l’enquête a révélé que les chats ont tendance à prendre le contrôle des jeux de récupération. Ils lancent et terminent les jeux plus fréquemment que leurs propriétaires, et ils ont également tendance à jouer pendant de plus longues périodes lorsqu'ils lancent eux-mêmes le jeu. Cela suggère que les chats ont un certain contrôle sur cette activité et peuvent continuer à jouer jusqu'à ce que leurs propriétaires décident d'y mettre un terme.

L’étude a également découvert des variations individuelles dans les comportements des chats pour aller chercher. Les chats affichaient des préférences pour des membres spécifiques de leur foyer avec lesquels jouer à rapporter, certains objets à récupérer et même des endroits particuliers de la maison pour que le jeu ait lieu.

Dans l’ensemble, cette recherche fournit des informations précieuses sur la nature ludique de nos amis félins et sur leur capacité à s’engager de manière indépendante dans des jeux de récupération. Cela ajoute une autre couche de compréhension aux comportements complexes et intrigants des chats, nous rappelant une fois de plus les créatures fascinantes qu’ils sont.