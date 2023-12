Nouvelles lignes directrices pour le CRIL Journal of International Law and Policy Submissions

Le CRIL Journal of International Law and Policy a récemment changé de nom et accepte désormais des soumissions basées sur un large éventail de sujets contemporains dans le domaine du droit et de la politique internationales. La revue encourage les auteurs à adopter une approche interdisciplinaire et à explorer tout domaine lié au droit et à la politique internationales.

Pour garantir la qualité et la clarté des soumissions, la revue a introduit de nouvelles lignes directrices pour les auteurs. Les soumissions peuvent être classées en quatre catégories : articles longs, articles courts, études de cas/notes de cas et critiques de livres. Les limites de mots pour chaque catégorie sont clairement définies et il est rappelé aux auteurs que ces limites excluent les notes de bas de page et le résumé.

En termes de normes de citation, la revue attend des auteurs qu'ils adhèrent au standard de l'Université d'Oxford pour la citation des autorités juridiques (OSCOLA), 4e édition. Les notes de bas de page parlantes ou de fond doivent être évitées, et l'utilisation de notes de fin ou de liens hypertextes ne sera pas acceptée.

La co-auteur est autorisée pour un maximum de deux auteurs, et un résumé structuré de 250 à 300 mots doit être inclus au début de la soumission. Le résumé doit fournir un aperçu de la structure et de l'essence du manuscrit.

Pour soumettre leurs travaux, les auteurs doivent utiliser le Google Form disponible sur le site de la revue ou sur les plateformes spécifiques où un appel à communications a été publié. La date limite de soumission pour le cycle en cours est le 30 septembre 2021. Les manuscrits doivent être au format .doc ou .docx et compatibles avec Microsoft Word 2007 ou supérieur.

Pour garantir un processus d'examen juste et impartial, le document soumis ne doit contenir aucune information permettant d'identifier le ou les auteurs. Le non-respect des consignes pourra entraîner un refus ou une demande de modifications.

Concernant la mise en page et les directives stylistiques, les auteurs reçoivent des instructions spécifiques concernant les titres, les polices, l'espacement et les marges. Le système d'orthographe britannique doit être suivi, avec -ise et -isation préférés à -ize et -ization.

Les manuscrits soumis seront soumis à un examen préliminaire pour vérifier leur originalité et leur plagiat. Une citation appropriée des autorités est essentielle, et tout cas de plagiat, y compris la paraphrase sans citations appropriées, entraînera un rejet. L'étape d'examen du contenu évaluera la grammaire et la langue, la cohérence structurelle et logique, la pertinence contemporaine, la contribution à la littérature existante, ainsi que la recherche et le référencement. Les manuscrits qui réussissent cette étape seront soumis à un examen par les pairs.

Pour plus d’informations et la brochure détaillée, veuillez vous référer au lien fourni.