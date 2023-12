Nouvelle croissance des séquoias de Californie : une révélation sur le stockage du carbone

Une étude révolutionnaire a révélé qu'après un incendie de forêt dévastateur qui a ravagé le parc d'État de Big Basin Redwood en Californie, les séquoias emblématiques ont fait preuve d'une étonnante capacité à repousser. Contrairement aux idées reçues, la nouvelle croissance ne repose pas uniquement sur les récentes réserves de carbone. Au lieu de cela, les arbres ont exploité d’anciennes réserves de carbone et des tissus de bourgeons formés il y a des siècles.

L'étude, récemment publiée dans la revue Nature Plants, a analysé les pousses de séquoias brûlés. En utilisant une forme de datation au radiocarbone, les chercheurs ont pu déterminer avec précision l’âge du carbone utilisé pour une nouvelle croissance. Ils ont découvert que les arbres utilisaient des réserves de carbone remontant à 50 à 100 ans, faisant de ces observations les exemples les plus anciens connus d’utilisation de réserves de carbone pour la croissance.

Pour comprendre ce processus, les chercheurs ont comparé les réserves de carbone des arbres aux comptes chèques et aux comptes d'épargne. Le carbone plus récent est absorbé et utilisé plus rapidement, tandis que le carbone plus ancien est stocké et reste relativement intact. La nouvelle croissance a germé à partir de bourgeons auparavant dormants qui s'étaient formés lorsque les arbres étaient encore de jeunes arbres, certains remontant à 2,000 XNUMX ans.

Ces résultats ont des implications significatives sur la résilience des séquoias aux incendies de forêt. Avec la fréquence accrue des événements météorologiques extrêmes due au changement climatique, il est crucial de comprendre les mécanismes de survie de ces arbres emblématiques. Les séquoias possèdent non seulement une écorce épaisse et une hauteur extrême, mais ils ont également la capacité unique d'exploiter d'anciennes réserves de carbone, ce qui les rend incroyablement résistants aux incendies.

En outre, cette étude souligne l’importance de rechercher comment différentes espèces d’arbres stockent le carbone au fil du temps. Les arbres jouent un rôle essentiel en agissant comme des puits de carbone en absorbant le dioxyde de carbone de l’atmosphère et en le convertissant en biomasse ou en réserves d’énergie. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour lutter contre les émissions mondiales de carbone et atténuer les impacts du changement climatique.

À l’avenir, les chercheurs visent à étudier d’autres grandes espèces d’arbres anciens, comme le séquoia géant, afin de mieux comprendre leurs capacités de stockage de carbone. En perçant les secrets de ces anciens géants, nous pouvons mieux comprendre le rôle vital que jouent les arbres dans notre écosystème et œuvrer pour un avenir plus durable.