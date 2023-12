Le glacier Cadman en Antarctique rétrécit de 8 kilomètres en un peu plus de 2 ans

By

Des images satellite ont montré que le glacier Cadman, situé à l’ouest de la péninsule Antarctique, a subi un changement important, reculant de huit kilomètres en seulement deux ans et demi. Ces résultats ont été révélés dans une étude menée par le glaciologue Benjamin Wallis de l'Université de Leeds, qui a utilisé des données satellite pour surveiller le glacier.

L'effondrement de la banquise située à l'extrémité du glacier a contribué à son retrait. Les chercheurs ont découvert que les conditions océaniques plus chaudes entourant le glacier ont entraîné un amincissement de la plate-forme de glace et son immobilisation. Si la banquise était restée intacte, elle aurait ralenti le mouvement du glacier vers la mer. Au lieu de cela, la vitesse d'écoulement du glacier a doublé, ce qui a entraîné un plus grand rejet de glace dans l'océan par le vêlage des icebergs.

"La vitesse à laquelle Cadman est passé d'un glacier stable à un glacier connaissant une perte de glace importante était surprenante", a déclaré Wallis, soulignant la détérioration rapide observée. Les glaciers voisins n’ont cependant pas été aussi touchés. Wallis a souligné la réponse unique de ces glaciers, offrant des informations précieuses sur les impacts potentiels du changement climatique dans la région polaire.

Le glacier Cadman est maintenant dans un état de « déséquilibre dynamique important », l'élévation de la glace diminuant à un rythme d'environ 20 mètres par an. Les chercheurs estiment qu’environ 2.16 milliards de tonnes de glace sont drainées chaque année vers l’océan.

Pour parvenir à ces conclusions, les scientifiques ont intégré les données de neuf missions satellitaires s'étalant sur trois décennies, ainsi que des mesures océanographiques in situ. Cette surveillance à long terme est cruciale pour comprendre et prévoir les effets du changement climatique.

L’étude, intitulée « Le réchauffement des océans entraîne une activation dynamique rapide du glacier de terminaison marine sur la péninsule ouest de l’Antarctique », a été publiée dans la revue scientifique Nature Communications le 28 novembre.

Alors que certains glaciers voisins sont restés stables en raison de la présence de crêtes sous-marines déviant les canaux d'eau plus chaude, les chercheurs ont averti que la hausse des températures des océans pourrait mettre en péril la capacité de protection de ces crêtes. L'instabilité du glacier Cadman fournit une preuve supplémentaire de la vulnérabilité des glaciers de l'Antarctique aux changements rapides et à une perte de glace importante.

