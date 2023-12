Brillant en violet et vert : explorer l'énigme du phénomène STEVE

By

Nous, les humains, croyons souvent comprendre les complexités de la nature, pour ensuite être humiliés par ses mystérieuses surprises. C’est le cas des lumières impressionnantes qui peignent le ciel dans des tons de vert et de violet. Même si nous avions pu supposer que ces rubans éthérés étaient des aurores boréales, une révélation récente a brisé nos idées préconçues. Permettez-nous de vous présenter le phénomène connu sous le nom de STEVE, ou Strong Thermal Emission Velocity Enhancement.

Contrairement à la croyance populaire, les lumières violettes et vertes qui ornent l’hémisphère nord ne sont pas des aurores traditionnelles. Au lieu de cela, ils sont le résultat de la présence enchanteresse de STEVE. Ce phénomène optique atmosphérique a captivé l’attention des observateurs et passionnés d’aurores en 2016, qui l’ont baptisé du nom de Steve. Cependant, des preuves suggèrent que les observations de Steve pourraient remonter à 1705. À l'époque, sa véritable nature restait une énigme déconcertante qui en déconcertait beaucoup.

Ce n’est que lorsque les membres du groupe Facebook Alberta Aurora Chasers se sont réunis qu’ils ont identifié et nommé avec précision le phénomène. Qualifié d'« arc de protons », Steve a été attribué à une aurore à protons. Les passionnés ont vite découvert que ces lumières fascinantes étaient non seulement belles, mais aussi une manifestation de particules chargées du Soleil interagissant avec le champ magnétique terrestre.

Depuis sa découverte, Steve a été aperçu dans divers endroits, notamment au Royaume-Uni, au Canada, en Alaska, dans les États du nord des États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le phénomène se manifeste sous la forme d’un arc étroit s’étendant sur des centaines ou des milliers de kilomètres, généralement alignés est-ouest, et dure de 20 minutes à une heure. Curieusement, Steve n’est observé que lorsqu’une aurore est présente, bien qu’il ne s’agisse pas d’une aurore ordinaire. Les scientifiques proposent qu'il s'agisse d'un flux rapide de particules extrêmement chaudes, connu sous le nom de dérive ionique sous-aurorale ou SAID.

Alors que la Terre s’aventure dans une période d’activité solaire accrue connue sous le nom de maximum solaire, les opportunités d’assister à des spectacles célestes captivants comme celui de Steve augmenteront. Ce cycle solaire se produit environ tous les 11 ans, offrant aux spectateurs la possibilité de s'émerveiller devant ces lumières dansantes, même à des latitudes plus basses. Bien que Steve soit mieux observé à travers l'objectif d'un appareil photo, apparaissant comme une légère traînée de condensation traversant le ciel, il peut également être vu à l'œil nu, bien que facilement négligé.

Rejoignez-nous pour embrasser les merveilles et la beauté des surprises de la nature alors que nous continuons à explorer et à déchiffrer l'énigme du phénomène STEVE.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le phénomène STEVE ?

Le phénomène STEVE, également connu sous le nom d'amélioration de la vitesse d'émission thermique forte, est un phénomène optique atmosphérique qui apparaît sous la forme de rubans de lumière violets et verts dans le ciel.

Où peut-on voir STEVE ?

STEVE a été observé dans divers endroits, notamment au Royaume-Uni, au Canada, en Alaska, dans les États du nord des États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Combien de temps dure STEVE ?

STEVE dure généralement environ 20 minutes à une heure.

STEVE est-il un type d'aurore ?

Bien que STEVE soit observé en présence d’une aurore, il ne s’agit pas d’une aurore traditionnelle. Les scientifiques suggèrent qu’il comprend un flux rapide de particules extrêmement chaudes appelé dérive ionique sous-aurorale ou SAID.