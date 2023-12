Les dauphins possèdent une électrosensibilité remarquable, ouvrant de nouvelles perspectives sur leurs capacités

Dans une étude révolutionnaire menée par le Dr Tim Hüttner et le Dr Guido Dehnhardt de l'Université de Rostock et du Centre des sciences marines en Allemagne, il a été découvert que les dauphins possèdent un sens unique d'électrosensibilité. On pensait auparavant qu'il ne s'agissait que d'une relique de leur naissance. On pense que les fossettes sur le museau des petits dauphins à gros nez, connues sous le nom de fosses vibrissales, permettent aux mammifères adultes de détecter de faibles champs électriques.

Après un examen plus approfondi, Hüttner et Dehnhardt ont découvert que ces fosses vibrissales ressemblent à des structures trouvées chez les requins, qui leur permettent de détecter des champs électriques. Pour tester leur hypothèse, les chercheurs ont vérifié si les grands dauphins captifs pouvaient détecter un champ électrique dans l'eau et, étonnamment, tous les animaux ont démontré cette capacité.

L'étude suggère que l'électroréception du dauphin pourrait avoir des implications plus larges, notamment en ce qui concerne son orientation. Les dauphins utilisent peut-être leur sens électrique pour naviguer grâce au champ magnétique terrestre. Par exemple, nager dans des zones faibles du champ magnétique terrestre à une vitesse normale de 10 m/s pourrait générer un champ électrique détectable à travers leur corps. Plus ils nagent vite, plus ils sont susceptibles de détecter le champ magnétique de la planète, ce qui leur permet de naviguer sur le globe à l'aide d'une carte magnétique.

Pour mieux comprendre la sensibilité des dauphins aux champs électriques, les chercheurs ont mené des expériences avec des dauphins femelles nommés Donna et Dolly. Ils ont entraîné les dauphins à détecter un champ électrique produit par des électrodes au-dessus de leur museau et ont découvert que les deux dauphins étaient très sensibles aux champs, Donna étant légèrement plus sensible aux champs plus faibles. L’étude a également révélé que les dauphins pourraient être capables de détecter des champs électriques pulsés, bien qu’ils soient moins sensibles aux champs alternatifs qu’aux champs statiques.

Cette nouvelle capacité met en lumière la manière dont les dauphins recherchent des poissons cachés dans les sédiments, leur permettant de localiser leurs proies dans les derniers centimètres avant de les frapper. Alors que les requins restent les « superstars » de l'électrosensibilité, capables de détecter les champs électriques des poissons dans une portée plus large, l'électrosensibilité des dauphins leur offre un avantage remarquable dans leur écosystème sous-marin.

Cette recherche ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre les capacités cognitives des dauphins et souligne l’importance d’une exploration plus approfondie de leurs capacités sensorielles. L'interaction complexe entre leur électrosensibilité, leur intelligence et leurs capacités de navigation témoigne de la nature remarquable de ces créatures marines.

