De nouvelles informations sur les empreintes d’oiseaux anciens dévoilées par l’analyse des fossiles

Une analyse récente d’empreintes fossiles à trois doigts découvertes en Afrique australe a révélé des informations fascinantes sur l’évolution des pattes d’oiseaux des dinosaures. Les empreintes, qui remontent à plus de 210 millions d'années, ont été identifiées comme les plus anciennes traces d'oiseaux jamais trouvées. Les résultats, publiés dans la revue PLOS One, mettent en lumière les premiers stades de l'évolution aviaire.

L'auteur principal de l'étude et géologue, le Dr Miengah Abrahams de l'Université du Cap, suggère que ces empreintes ont très probablement été laissées par des dinosaures en raison de leur âge. Alors que la plupart des dinosaures théropodes, y compris le puissant Tyrannosaurus rex, possèdent des pattes à trois doigts, certaines des traces examinées présentaient des caractéristiques uniques qui ressemblaient aux empreintes d'oiseaux. Ces valeurs aberrantes avaient des orteils plus étroits, un écart plus large et une extension plus courte du doigt central, ce qui les distinguait des empreintes typiques de théropodes.

Malgré cette découverte, l'animal responsable de ces traces reste inconnu, laissant les scientifiques incertains quant à leur relation avec les oiseaux. Ces empreintes anciennes pourraient représenter un chaînon manquant crucial dans l’évolution aviaire ou appartenir à des reptiles qui ont évolué indépendamment en forme de pattes d’oiseau. La variation de la forme de l'empreinte, influencée par les différents matériaux dans lesquels l'animal a marché, complique encore davantage l'identification des caractéristiques physiques des animaux disparus.

Le Dr Julia Clarke, paléontologue vertébré de l'Université du Texas à Austin, explique que les empreintes constituent un enregistrement unique mais introduisent également un niveau d'incertitude. Néanmoins, ces traces anciennes offrent des informations précieuses sur une période critique de diversification morphologique chez les archosaures, l’ancien groupe de reptiles qui comprend les dinosaures.

L'équipe de recherche a découvert ces traces d'oiseaux en suivant les traces du paléontologue français Paul Ellenberger, qui a découvert les empreintes au milieu du 20e siècle. En analysant des photos d'archives, des croquis et des moulages, ainsi qu'en créant des modèles numériques 3D, les scientifiques ont identifié deux catégories distinctes de traces. Les traces du Morphotype I étaient légèrement plus longues, avec des orteils plus ronds et robustes, tandis que les traces du Morphotype II ressemblaient beaucoup aux empreintes d'oiseaux modernes, avec des doigts évasés plus larges.

Ces traces de Trisauropodiscus récemment découvertes, antérieures d'environ 60 millions d'années aux premiers fossiles squelettiques d'oiseaux, offrent des preuves significatives des origines anciennes des pattes d'oiseaux. L'étude contribue à une meilleure compréhension de l'évolution des dinosaures et des oiseaux, mettant en valeur la remarquable diversité des archosaures au cours de cette période cruciale.

