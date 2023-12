Explorer les empreintes anciennes : aperçu des reptiles ressemblant à des oiseaux

Une nouvelle analyse des empreintes fossiles en Afrique australe a révélé des informations fascinantes sur les anciens reptiles qui parcouraient la Terre il y a plus de 210 millions d'années. Ces empreintes à trois doigts, ressemblant à celles d'oiseaux, ont été laissées par des reptiles bipèdes et sont antérieures d'environ 60 millions d'années aux premiers fossiles squelettiques aviaires connus. Les résultats ont été récemment publiés dans la revue PLOS One.

Selon le Dr Miengah Abrahams, professeur de sciences géologiques à l'Université du Cap, ces empreintes ont probablement été laissées par des dinosaures en raison de leur âge. Parmi les traces, certaines empreintes se distinguaient par des chiffres centraux plus courts, un écart plus large et des orteils plus étroits, ressemblant à des empreintes d'oiseaux. Cependant, la relation entre ces traces et les oiseaux n'est pas encore claire. Ils pourraient représenter un chaînon manquant dans l’évolution aviaire ou appartenir à des reptiles ayant évolué indépendamment avec des pattes ressemblant à des oiseaux.

Ces empreintes, connues sous le nom de Trisauropodiscus, ont été découvertes au milieu du XXe siècle et attribuées à un ichnogène par le paléontologue français Paul Ellenberger. Ichnogenus fait référence à un genre basé sur des traces de fossiles plutôt que sur des restes corporels fossilisés. Au fil des années, il y a eu un débat parmi les paléontologues concernant l'affinité aviaire des traces de Trisauropodiscus. Toutes ces traces ne ressemblaient pas à des oiseaux, et les variations dans la forme des empreintes peuvent compliquer l'identification des caractéristiques physiques des animaux disparus.

L'étude fournit des informations précieuses sur la diversification morphologique des archosaures au cours de la période du Trias. Bien que les empreintes ne correspondent à aucun animal fossile connu de la région et de la période, elles offrent des indices sur l’évolution des caractéristiques des oiseaux chez les reptiles. Cela met en évidence l’importance des empreintes en tant qu’enregistrement unique dans la recherche paléontologique, même avec les incertitudes inhérentes.

L’enquête sur les traces de Trisauropodiscus a débuté en 2016, sur les traces de Paul Ellenberger. L’équipe de recherche a utilisé des normes ichnologiques modernes, notamment des visites de sites fossilifères, des analyses d’archives et la création de modèles numériques 3D des empreintes.

Dans l’ensemble, cette étude élargit notre compréhension des anciens reptiles et de leurs adaptations évolutives. D'autres recherches et découvertes dans le domaine de la science paléontologique continueront de faire la lumière sur l'histoire fascinante de la vie sur Terre.

FAQ:

Q : Que sont l’ichnogène et les morphotypes ?

R : Un ichnogenre est un genre défini par des traces de fossiles, telles que des empreintes de pas ou d'autres impressions laissées par des animaux. Les morphotypes font référence à des catégories distinctes de pistes en fonction de leurs formes et caractéristiques.

Q : Comment les traces de Trisauropodiscus ont-elles été analysées ?

R : Les scientifiques ont examiné un total de 163 traces et les ont divisées en deux morphotypes. L’analyse impliquait l’étude de photos d’archives, de croquis et de moulages, ainsi que la création de modèles numériques 3D des empreintes.

Q : Ces empreintes fournissent-elles des preuves de l’évolution des oiseaux ?

R : Les empreintes de pas pourraient représenter un indice manquant dans l’évolution des oiseaux ou de reptiles étroitement apparentés qui ont développé indépendamment des pattes ressemblant à des oiseaux. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour établir un lien définitif.

Q : Quelles implications cette étude a-t-elle pour notre compréhension des archosaures ?

R : L'étude donne un aperçu de la diversification morphologique des archosaures au cours de la période du Trias. Il met en évidence l’existence de membres inconnus au sein de cet ancien groupe de reptiles présentant des caractéristiques semblables à celles d’oiseaux, élargissant ainsi nos connaissances sur cette période critique.