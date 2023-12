Une taupe dorée insaisissable redécouverte en Afrique du Sud suscite un espoir pour la conservation

By

Après près d'un siècle de présomption d'extinction, une découverte remarquable a apporté un nouvel espoir pour la survie de la taupe dorée de De Winton en Afrique du Sud. La minuscule créature, connue pour sa capacité à « nager » dans le sable, a refait surface sur une plage de la côte nord-ouest du pays, surprenant les chercheurs qui recherchaient sans relâche tout signe de son existence.

La taupe dorée de De Winton est une espèce insaisissable qui a captivé les scientifiques en raison de sa gentillesse et de son extrême timidité. Ces créatures aveugles ont un penchant pour s'enfouir dans des zones inaccessibles et possèdent une ouïe très sensible, leur permettant de détecter les moindres vibrations du sol. La dernière confirmation scientifique de leur existence remonte à 1936, laissant craindre de nombreux experts leur extinction.

Sans se laisser décourager, une équipe de chercheurs dévoués de l'Endangered Wildlife Trust (EWT) et de l'Université de Pretoria s'est lancée dans une recherche intensive, couvrant jusqu'à 18 kilomètres d'habitat de dunes chaque jour pendant plusieurs mois. À l’aide d’un Border Collie détecteur d’odeurs nommé Jessie, ils ont pu découvrir des traces des tunnels souterrains des taupes.

La percée a été réalisée grâce à l'analyse d'échantillons d'ADN environnemental, notamment des excrétions de peau, de cheveux et de corps prélevés sur le sol de la plage de Port Nolloth. Plus de 100 échantillons ont été méticuleusement prélevés dans les dunes. Bien que les chercheurs n’aient pas encore physiquement aperçu la taupe aveugle, ils ont réussi à capturer des vidéos et des photographies pour documenter leurs découvertes.

La redécouverte de la taupe dorée de De Winton revêt une grande importance dans le domaine de la conservation. En 2017, l’espèce figurait dans une liste des 25 animaux disparus depuis longtemps établie par l’organisation non gouvernementale Re:wild. Grâce à la détermination inébranlable de l’équipe de recherche, 11 espèces de la liste ont désormais été redécouvertes.

Christina Biggs, spécialiste des espèces perdues de Re:wild, a salué les efforts des personnes dévouées qui ont rendu possible cette découverte remarquable. Elle a souligné l’importance de protéger les habitats où résident ces taupes rares et menacées. L’utilisation de technologies innovantes telles que l’échantillonnage de l’ADN environnemental met en évidence le potentiel de recherche d’autres espèces perdues.

Bien que cette découverte soit porteuse d'espoir, la taupe dorée de De Winton est toujours confrontée aux risques liés aux développements miniers et résidentiels à proximité de ses habitats de plage. La poursuite des efforts de conservation est primordiale pour assurer la survie de cette espèce extraordinaire et, plus largement, la diversité de la vie sur notre planète.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu'est-ce qu'une taupe dorée ?

R : Une taupe dorée est un petit mammifère fouisseur originaire d’Afrique australe. Il se caractérise par sa fourrure dorée et ses adaptations uniques pour vivre sous terre.

Q : Comment la taupe dorée de De Winton a-t-elle été redécouverte ?

R : La taupe dorée de De Winton a été redécouverte grâce à une combinaison de recherches intensives sur le terrain, de l'utilisation d'un chien détecteur d'odeur et de l'analyse d'échantillons d'ADN environnemental.

Q : Pourquoi la redécouverte de la taupe dorée de De Winton est-elle importante ?

R : La redécouverte de la taupe dorée de De Winton est importante car elle donne de l'espoir pour la conservation d'une espèce que l'on croyait depuis longtemps éteinte. Il souligne également la nécessité de protéger les habitats des espèces menacées et rares.

Q : Quel est le rôle de l’échantillonnage d’ADN environnemental ?

R : L'échantillonnage d'ADN environnemental consiste à analyser le matériel génétique (tel que la peau, les cheveux et les excrétions corporelles) présent dans l'environnement pour détecter la présence d'espèces spécifiques. C'est un outil précieux pour étudier les animaux insaisissables et difficiles à trouver.