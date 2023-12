Une étude révèle plusieurs facteurs affectant la forme des cratères d'impact

Une étude récente publiée dans la revue Physical Review E suggère que des astéroïdes agglomérés et lâchement liés avec des rotations en forme de boule courbe pourraient avoir joué un rôle dans la formation de certains des cratères les plus distincts de la Terre, y compris le cratère Barringer de l'Arizona. Contrairement aux attentes, l’étude a révélé que les astéroïdes à rotation rapide créent des cratères plus larges et moins profonds que leurs homologues à rotation plus lente.

Des cratères d'impact peuvent être trouvés sur divers corps rocheux du système solaire, avec des formes et des structures diverses. Des facteurs tels que la vitesse d'un astéroïde lors de son impact ont déjà été identifiés comme contribuant à cette diversité. Cependant, la nouvelle étude s'est concentrée sur deux paramètres négligés : la rotation de l'astéroïde et ses amas.

Les chercheurs ont effectué des simulations pour étudier les effets de la rotation et de l'agglutination sur la formation des cratères. Ils ont créé des projectiles virtuels ressemblant à des astéroïdes, composés de milliers de roches plus petites regroupées par gravité, ressemblant en réalité à la structure de nombreux astéroïdes. Ces projectiles ont ensuite été largués sur la surface d'une planète simulée.

L’étude a révélé que les astéroïdes étroitement liés avec des rotations rapides creusaient des cratères étroits et profonds, tandis que des « tas de décombres » peu liés formaient des trous larges et peu profonds lors de l’impact. L’énergie d’un astéroïde en rotation est en partie utilisée pour rompre les liens qui maintiennent ses composants ensemble, provoquant ainsi la dispersion des fragments. En conséquence, ils ne pénètrent pas dans le sol aussi profondément que les astéroïdes non rotatifs.

Le chercheur principal Erick Franklin de l'Université de Campinas au Brésil a expliqué que la propagation des grains formant le projectile au moment de l'impact détermine la largeur et la profondeur du cratère résultant.

En plus du cratère Barringer en Arizona, le cratère Flynn Creek en forme de soucoupe dans le Tennessee a également été identifié comme le résultat potentiel d'un impact de type boule courbe. Une meilleure compréhension de la rotation et de l’agglutination des astéroïdes aidera les scientifiques à mieux comprendre la formation et la propagation des différents types de cratères.

Cette étude met en évidence l’importance de prendre en compte plusieurs facteurs lors de l’étude des formes et des structures des cratères d’impact, contribuant ainsi à notre connaissance des rencontres célestes dans tout le système solaire.