Titre : De nouvelles connaissances sur les interactions lumière-matière révélées grâce à la spectroscopie d'absorption des rayons X mous attosecondes

Résumé : Des chercheurs de l'Institut des sciences photoniques (ICFO) ont développé une technique révolutionnaire appelée spectroscopie d'absorption attoseconde des rayons X mous qui permet d'étudier la dynamique électronique avec une résolution temporelle ultrarapide. En utilisant des impulsions attosecondes de rayons X mous, qui ont des durées aussi courtes que 23 attosecondes et couvrent une large gamme de bande passante cohérente de rayons X mous, les scientifiques peuvent étudier l'ensemble de la structure électronique des matériaux en temps réel. Dans une étude récente publiée dans Nature Communications, les chercheurs de l'ICFO ont observé une augmentation de la conductivité du graphite induite par la lumière en manipulant l'état à plusieurs corps du matériau.

Les chercheurs ont utilisé des impulsions optiques sous-2 cycles stables en phase et enveloppe de porteuse pour induire un état hybride lumière-matière dans le graphite. Ils ont ensuite sondé le matériau avec des impulsions de rayons X mous attosecondes, ce qui leur a permis d'observer la dynamique électronique et les changements de conductivité au niveau du bord K du carbone. Cette augmentation de conductivité induite par la lumière existe en raison de la forte interaction entre la lumière et la matière, ce qui entraîne un état unique connu sous le nom d’hybride lumière-matière.

Contrairement aux méthodes précédentes qui manipulaient physiquement les matériaux pour étudier les propriétés électroniques, les chercheurs ont excité optiquement le graphite avec une puissante impulsion lumineuse. En observant la relaxation des électrons et leur interaction avec le réseau, les scientifiques ont pu constater une augmentation de la conductivité optique du matériau, présentant des caractéristiques rappelant une phase de supraconductivité.

Cette avancée fournit des informations précieuses dans le domaine de la dynamique à N corps et ouvre de nouvelles possibilités de manipulation et de contrôle des propriétés des matériaux à l’aide de la lumière. Les applications de cette recherche pourraient s'étendre à des domaines tels que les circuits intégrés photoniques et l'informatique optique, où la lumière est utilisée pour manipuler les électrons et contrôler les caractéristiques des matériaux. Les résultats obtenus grâce à la spectroscopie d'absorption attoseconde des rayons X mous offrent de nouvelles façons d'étudier et de comprendre les phases corrélées de la matière en temps réel, ce qui est crucial pour le développement des technologies modernes.