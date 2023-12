Explorer le ciel nocturne : un guide de l'astrophotographie en décembre

Décembre est un mois captivant pour les amateurs d’astrophotographie de l’hémisphère nord. À l'approche de la nuit la plus longue de l'année, avec le solstice du 21 décembre, vous avez amplement le temps de poursuivre votre passe-temps et de vous adonner aux merveilles célestes ci-dessus. De l'envoûtante nébuleuse d'Orion (M42) aux éblouissantes Pléiades (M45) en passant par l'époustouflant Double Amas (NGC 869 et NGC 884), le ciel nocturne d'hiver offre une pléthore de joyaux étincelants.

En plus de ces vues éthérées, décembre 2023 présente des opportunités exceptionnelles pour l'astrophotographie. Préparez-vous à l'exposition d'« étoiles filantes » la plus spectaculaire de l'année et gardez un œil sur la montée d'une pleine « lune froide » le lendemain de Noël.

FAQ:

Q : Quelle est la meilleure période pour photographier le ciel nocturne en décembre ?

R : Le moment optimal pour capturer le ciel nocturne en décembre est pendant la fenêtre du ciel sombre, qui s'ouvre le 5 décembre et dure environ 10 nuits. Cette période offre une excellente opportunité pour l’astrophotographie avant le lever du croissant de lune après le coucher du soleil.

Q : Y a-t-il des événements célestes remarquables à photographier en décembre ?

R : Absolument ! Le 9 décembre, une conjonction Lune-Vénus visuellement époustouflante se produira, mettant en vedette un délicat croissant de lune associé à la brillante planète Vénus. De plus, le 11 décembre, certains observateurs chanceux en Asie centrale, en Europe du Sud, en Floride ou au Mexique pourraient être témoins de la rare occultation de Bételgeuse par l'astéroïde 319 Leona.

Q : À quelle pluie de météores dois-je faire attention en décembre ?

R : La pluie de météores des Géminides, qui culminera le 13 décembre, promet d'être la pluie de météores la plus remarquable de l'année. Pouvant libérer jusqu’à 150 « étoiles filantes » par heure, cette pluie émane des débris laissés par un astéroïde, offrant un spectacle unique.

Q : Comment puis-je capturer la pleine « Lune froide » montante du 26 décembre ?

R : Pour capturer la pleine « Lune froide » dans sa forme la plus percutante, placez-vous dans le ciel du sud-est au crépuscule du lendemain de Noël. Préparez votre équipement photographique, notamment un objectif 70-300 mm, un trépied et un déclencheur à distance. Expérimentez avec différentes expositions pour capturer le moment où la lune monte comme un orbe orange discret.

Q : Des conseils pour capturer une superbe traînée d'étoiles d'Orion ?

R : Le lever d'Orion, avec ses étoiles distinctes et sa Bételgeuse rouge vif, offre une opportunité unique pour la photographie de traînées d'étoiles. Utilisez un logiciel de planétarium en ligne pour déterminer l'heure précise de l'ascension d'Orion dans votre région. Installez votre appareil photo sur un trépied, ajustez la mise au point jusqu'à ce que les étoiles apparaissent nettes et capturez une série de photos au fur et à mesure que les étoiles montent. Combinez ces images à l'aide d'un logiciel tel que StarStaX pour créer une traînée d'étoiles captivante et non conventionnelle.

Alors que nous embarquons pour un voyage dans le ciel nocturne en décembre, laissez votre imagination s'envoler et capturez la beauté du cosmos. Profitez de cette opportunité pour explorer les merveilles ci-dessus et documenter les merveilles célestes qui ornent notre univers.

Sources:

– Carte des étoiles en ligne de Stellarium Web : stellarium-web.org