Des étoiles à l'hélium dénudées découvertes dans les galaxies naines voisines

Des scientifiques de l'Université de Toronto et d'autres institutions ont fait une découverte révolutionnaire en identifiant des étoiles candidates à l'hélium dans les Grands et Petits Nuages ​​de Magellan, deux galaxies naines proches. Les chercheurs ont utilisé la photométrie ultraviolette pour sélectionner 25 étoiles candidates et les ont ensuite observées par spectroscopie optique. Cette étude comble une lacune importante dans nos connaissances sur les étoiles à hélium dénudées, en particulier dans la gamme de masse intermédiaire.

Auparavant, des modèles théoriques prédisaient l’existence d’une population d’étoiles chaudes à hélium résultant de la suppression de leurs couches externes riches en hydrogène en raison d’interactions avec des compagnons binaires. Cependant, jusqu’à présent, un seul système de ce type avait été identifié. Les nouvelles étoiles à hélium dénudées, dont les températures varient de 60,000 100,000 à 16 XNUMX K, présentent des gravités superficielles élevées et des surfaces appauvries en hydrogène. De plus, XNUMX des étoiles présentaient un mouvement binaire.

"Cette découverte montre que ces étoiles existent réellement", a déclaré le Dr Maria Drout, astronome impliquée dans l'étude. "À l'avenir, nous pourrons faire une physique beaucoup plus détaillée avec ces étoiles."

Ces étoiles d'hélium dénudées sont intéressantes non seulement en raison de leur rareté, mais également parce qu'elles ont des implications sur divers phénomènes astrophysiques, notamment les supernovae, les ondes gravitationnelles et la lumière émise par les galaxies lointaines. On pense en outre qu’ils jouent un rôle crucial dans la formation des fusions d’étoiles à neutrons. Les chercheurs pensent que certaines des étoiles dénudées de leur échantillon pourraient avoir des compagnons d’étoiles à neutrons ou de trous noirs et sont sur le point de devenir des systèmes d’étoiles à neutrons doubles ou d’étoiles à neutrons plus trous noirs.

L’identification de ces étoiles à hélium dénudées ouvre la voie à des recherches plus approfondies sur leurs propriétés et leurs comportements. Grâce à ces nouvelles connaissances, les scientifiques peuvent affiner leur compréhension de phénomènes tels que les vents stellaires et faire des prévisions plus précises sur le nombre de fusions d’étoiles à neutrons auxquelles nous devrions nous attendre.

Bethany Ludwig, titulaire d'un doctorat. étudiant à l’Université de Toronto, a commenté l’importance de ces découvertes : « Notre travail met en lumière ces relations fascinantes, révélant un univers bien plus interconnecté et actif que nous l’imaginions auparavant. » Les résultats de cette étude sont publiés dans la revue Science.

M. Drout et al. 2023. Une population observée d'étoiles à hélium de masse intermédiaire qui ont été dépouillées en binaires. Sciences 382 (6676) : 1287-1291 ; est ce que je: 10.1126/science.ade4970