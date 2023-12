Découverte d'étoiles massives dépourvues d'hydrogène dans les systèmes binaires

Une étude révolutionnaire menée par des astronomes de l'Université de Toronto a révélé une population d'étoiles massives qui ont été dépouillées de leur enveloppe d'hydrogène par leurs compagnons binaires. Les résultats, publiés dans Science, fournissent des informations importantes sur les origines des fusions de supernovae et d’étoiles à neutrons pauvres en hydrogène.

Depuis des années, les scientifiques émettent l’hypothèse qu’une partie importante des étoiles massives des systèmes binaires perdent leur enveloppe d’hydrogène. Cependant, jusqu’à présent, un seul candidat potentiel avait été identifié, laissant une lacune majeure dans notre compréhension. Maria Drout, co-auteure principale, exprime l'ampleur de cette découverte, soulignant ses implications pour notre compréhension des supernovae, des ondes gravitationnelles et des galaxies lointaines.

La découverte de ces étoiles dépourvues d’hydrogène confirme non seulement leur existence, mais ouvre également de nouvelles voies pour des recherches détaillées. Les mesures de propriétés clés, telles que la matière perdue dans les vents stellaires, permettront de prédire plus précisément des phénomènes tels que les fusions d'étoiles à neutrons. On pense que ces étoiles sont responsables d’une fraction importante des supernovae pauvres en hydrogène, et qu’elles jouent un rôle crucial dans la formation des fusions d’étoiles à neutrons qui émettent des ondes gravitationnelles.

L’étude suggère également que certaines étoiles de l’échantillon pourraient avoir des compagnons d’étoiles à neutrons ou de trous noirs, ouvrant la voie à la création de systèmes d’étoiles à neutrons doubles ou d’étoiles à neutrons plus trous noirs qui pourraient éventuellement fusionner.

Bethany Ludwig, titulaire d'un doctorat. étudiant impliqué dans l'étude, met en évidence la nature interconnectée des étoiles, en les comparant à des êtres sociaux. Elle explique que les étoiles, surtout les plus massives, sont rarement solitaires et existent souvent dans des systèmes binaires dynamiques. Les interactions entre ces étoiles tout au long de leur vie peuvent façonner leur évolution.

La difficulté de détecter les étoiles dénudées réside dans le fait qu’une grande partie de la lumière qu’elles émettent se situe en dehors du spectre visible et peut être obscurcie par la poussière ou éclipsée par leurs étoiles compagnes. Pour surmonter ce défi, les chercheurs ont réalisé une étude ultraviolette en utilisant les données du télescope ultraviolet/optique Swift. En se concentrant sur la partie ultraviolette du spectre, où les étoiles chaudes émettent la majeure partie de leur lumière, l’équipe a pu collecter des données sur la luminosité de millions d’étoiles dans les Grands et Petits Nuages ​​de Magellan.

Cette découverte révolutionnaire confirme non seulement l’existence d’étoiles massives dépourvues d’hydrogène, mais souligne également l’interconnectivité complexe des étoiles dans l’univers. Cela ouvre la voie à des recherches plus approfondies sur leurs rôles dans divers phénomènes astrophysiques, élargissant ainsi notre compréhension du cosmos.