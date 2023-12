La comète de Halley atteindra son point le plus éloigné du Soleil

By

Résumé : La comète de Halley, également connue sous le nom de 1P Halley, est sur le point d'atteindre son point le plus éloigné du Soleil et de commencer son long voyage de retour dans le système solaire interne. Ce week-end marque un événement important pour la célèbre comète, qui tourne autour du Soleil tous les 75 à 79 ans et n'est visible que lorsqu'elle s'en rapproche.

La comète de Halley, qui atteint actuellement son aphélie, s'aventurera bien au-delà de l'orbite de Neptune, atteignant une distance d'environ 35 fois la distance Terre-Soleil. Alors qu'il entreprend son long voyage, il disparaîtra à nouveau du ciel nocturne de la Terre, laissant les astronomes et les astronomes attendre son retour avec impatience.

Malheureusement, la plupart d'entre nous n'auront pas l'occasion d'observer la comète de Halley de notre vivant. La prochaine chance d’observer la comète dans toute sa splendeur se produira fin juillet 2061, lorsqu’elle devrait se rapprocher beaucoup plus de la Terre et apparaître potentiellement plus brillante qu’elle ne l’était en 1986.

Nommée d'après l'astronome anglais Edmond Halley, qui calcula son orbite et prédit son retour au XVIIIe siècle, la comète de Halley a fait plusieurs apparitions notables au cours de l'histoire. L'une de ses observations les plus célèbres s'est produite à l'époque de la naissance de Jésus, ce qui a amené certains à croire qu'il s'agissait peut-être de « l'étoile de Bethléem » mentionnée dans la Bible. Les experts suggèrent que des comètes comme celle de Halley, avec leur apparence d'étoile et leur mouvement dans le ciel, auraient pu guider les mages vers le lieu de naissance de Jésus.

En conclusion, même si la comète de Halley est maintenant à son point le plus éloigné du Soleil et commence son voyage retour, il faudra plusieurs décennies avant que nous ayons l'occasion d'être à nouveau témoin de sa beauté céleste. En attendant, nous ne pouvons que nous émerveiller devant les mystères et les merveilles de notre vaste système solaire.

