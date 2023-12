Le pergélisol de l'Arctique : une bombe à retardement potentielle pour les émissions de méthane

Une étude récente menée dans l'archipel norvégien du Svalbard a mis en lumière la présence alarmante de méthane en profondeur sous le permafrost de l'Arctique. La recherche, basée sur les données des puits d’exploration forés par des sociétés de combustibles fossiles, a révélé que la moitié des puits contenaient d’importantes accumulations de méthane. Les scientifiques préviennent que si des mesures ne sont pas prises pour empêcher l’émission de ce puissant gaz à effet de serre, la crise climatique pourrait s’aggraver considérablement.

Contrairement aux puits d'exploration d'hydrocarbures conventionnels, qui ont un taux de réussite inférieur à 50 %, les puits forés au Svalbard par les sociétés de combustibles fossiles ont rencontré de manière inattendue des quantités importantes de méthane. Cela suggère que le méthane n’est pas difficile à trouver dans le sol gelé de l’archipel et pourrait potentiellement migrer vers la surface lorsque le permafrost fondra. Il est probable que ce phénomène s’étende à d’autres régions de l’Arctique ayant des origines géologiques similaires.

Les chercheurs ont découvert que le pergélisol des vallées du Svalbard agit comme un scellant relativement efficace, empêchant le méthane de s'échapper en profondeur dans l'atmosphère. Cependant, les zones de hautes terres présentent des barrières plus faibles en raison de leur glace plus fine et plus éparse sur le sol gelé. Les sociétés de combustibles fossiles qui forent dans ces zones ont tendance à trouver moins de gaz d’hydrocarbures, car ils ont probablement déjà migré vers d’autres parties du pergélisol ou dans l’atmosphère.

Malgré plus de 50 ans de forage dans la région, il s'agit de la première étude à analyser systématiquement la présence de méthane à la base du pergélisol du Svalbard. Cependant, l'ampleur exacte des émissions de méthane provenant du pergélisol de l'Arctique reste inconnue, car de nombreuses incertitudes entourent cette question.

Même si les fuites actuelles de méthane sous le pergélisol sont estimées relativement faibles, la fonte du pergélisol due au changement climatique en cours pourrait rapidement modifier cette situation. À mesure que les glaciers reculent et que le pergélisol fond, les émissions de méthane pourraient augmenter considérablement.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement les mécanismes par lesquels le pergélisol de l'Arctique piège les gaz. Cependant, cette étude nous rappelle brutalement la nécessité urgente de s'attaquer à la menace potentielle des émissions de méthane provenant du pergélisol de l'Arctique, car elles pourraient avoir des conséquences considérables sur le climat de la planète.