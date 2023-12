L’effondrement de la plate-forme de glace de l’Antarctique souligne l’urgence d’une action climatique

By

Alors que le monde se prépare pour la prochaine conférence sur le climat COP28 à Dubaï, les récentes observations de l’Antarctique nous rappellent brutalement l’impact dévastateur de la crise climatique. Les scientifiques ont été témoins de l'effondrement de la plate-forme de glace reliée au glacier Cadman, dans l'ouest de la péninsule Antarctique, rendant le glacier vulnérable au réchauffement des eaux de l'océan. Le retrait accéléré qui en résulte témoigne d’une tendance inquiétante dans la dynamique des glaces polaires.

Les résultats de cette recherche, publiés dans Nature Communications, sont le fruit du travail méticuleux d’une équipe internationale composée de scientifiques de l’Université de Leeds, de l’Université de Lancaster, d’ENVEO, de l’Université du Delaware et du British Antarctic Survey. En utilisant les données de diverses missions satellitaires, notamment CryoSat de l'ESA et Copernicus Sentinel-1 de l'Europe, les chercheurs ont pu suivre des changements significatifs dans la banquise et le glacier au fil du temps.

Leur analyse a révélé qu’entre novembre 2018 et mai 2021, le glacier Cadman a reculé de huit kilomètres après être resté stable pendant près de cinquante ans. Ce changement rapide peut être attribué aux températures de l’eau océaniques supérieures à la moyenne autour de la péninsule antarctique occidentale au cours de la période 2018-2019.

Le réchauffement des eaux constitue probablement une menace pour la plateforme de glace Cadman depuis les années 1970. Benjamin Wallis, chercheur de l'Université de Leeds qui a dirigé l'étude, suggère que les eaux plus chaudes ont commencé à fragiliser la banquise, avec des effets significatifs devenus apparents au début des années 2000. Les températures élevées ont infiltré non seulement la surface mais aussi les couches plus profondes de l’océan, atteignant potentiellement le point où la plate-forme de glace s’est échouée sur le fond marin. Les observations satellitaires ont depuis capturé cette fonte ascendante.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce qu’une banquise ?

R : Une plate-forme de glace est une épaisse plate-forme de glace flottante qui se forme à l'endroit où un glacier ou une calotte glaciaire s'écoule jusqu'au littoral et à la surface de l'océan.

Q : Comment les plates-formes de glace affectent-elles les glaciers ?

R : Les plates-formes de glace fournissent un soutien vital aux glaciers en agissant comme une barrière, un contrefort, flottant à la surface de l'océan et s'ancrant parfois au fond de l'océan. Cela ralentit l’écoulement de la glace vers la mer, contribuant ainsi à maintenir la stabilité des glaciers.

Q : Quelles sont les implications de l’effondrement de la plate-forme de glace Cadman ?

R : L'effondrement de la plate-forme de glace Cadman a supprimé un système de soutien crucial, permettant au glacier de rejeter de la glace dans l'océan à un rythme inquiétant. Cette recherche met en évidence la sensibilité des glaciers de l'Antarctique aux changements de températures océaniques et souligne le potentiel de perte rapide de glace due au changement climatique.

Q : Pourquoi est-il important de lutter contre le réchauffement des océans ?

R : La situation en Antarctique nous rappelle de manière convaincante la nécessité urgente de lutter contre le réchauffement des océans. Le réchauffement menace non seulement les régions polaires, mais présente également des risques pour le niveau des mers et les écosystèmes mondiaux.

(Source : Nature Communications)