Nouvelles connaissances sur l’évolution des oiseaux : des empreintes anciennes suggèrent des origines précoces

By

Des empreintes de pas anciennes découvertes au Lesotho, en Afrique australe, ont fourni des informations remarquables sur l'évolution précoce des oiseaux. On pensait auparavant qu'elles appartenaient à une créature connue sous le nom de Trisauropodiscus. Les scientifiques pensent désormais que ces empreintes ont probablement été produites par des dinosaures ou des reptiles dotés de pattes ressemblant à des oiseaux. Les résultats, publiés dans la revue Plos One, remettent en question les notions antérieures sur le moment de l'évolution des pattes des oiseaux.

L'équipe d'experts de l'Université du Cap a analysé quatre séries d'empreintes, dont une piste de 80 mètres de long dans le village de Maphutseng. Après un examen plus approfondi, ils ont identifié deux caractéristiques distinctes dans les empreintes. Le premier ensemble ressemblait à des empreintes de dinosaures non-oiseaux, tandis que le second présentait des similitudes frappantes avec les empreintes d'oiseaux modernes en termes de taille et de proportion.

Remarquablement, ces empreintes remontent à plus de 210 millions d’années, ce qui les rend 60 millions d’années plus anciennes que les premiers fossiles connus de vrais oiseaux. Cette découverte suggère que les pattes ressemblant à des oiseaux ont évolué beaucoup plus tôt qu’on ne le pensait auparavant, décalant potentiellement la chronologie de l’évolution des oiseaux de plusieurs millions d’années.

"Ces empreintes fournissent des preuves précieuses que l'histoire évolutive des oiseaux remonte bien plus loin que ce que nous avions initialement pensé", a fait remarquer l'équipe de recherche. "Les oiseaux, avec leur extraordinaire diversité de plus de 10,000 XNUMX espèces existantes, recèlent encore de nombreux mystères quant à leurs premières origines."

Les implications de cette découverte vont au-delà de la curiosité paléontologique. En résolvant le puzzle évolutif des oiseaux, les scientifiques acquièrent une compréhension plus approfondie du monde naturel et des processus qui ont façonné la vie sur Terre.

FAQ:

Q : Quelles étaient les empreintes anciennes trouvées au Lesotho ?

R : On pense que les anciennes empreintes trouvées au Lesotho ont été faites par des dinosaures ou des reptiles aux pattes ressemblant à des oiseaux.

Q : Comment ces empreintes remettent-elles en question les notions antérieures sur l’évolution des oiseaux ?

R : Ces empreintes suggèrent que les pattes d'oiseaux ont évolué beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait auparavant, potentiellement vers 60 millions d'années.

Q : Quel âge ont les empreintes ?

R : Les empreintes de pas ont plus de 210 millions d’années, ce qui les rend 60 millions d’années plus anciennes que les premiers fossiles connus de véritables oiseaux.

Q : Quelle importance ces empreintes ont-elles pour comprendre l’évolution des oiseaux ?

R : En étudiant ces empreintes, les scientifiques acquièrent de nouvelles connaissances sur les premières origines des oiseaux et leur histoire évolutive.