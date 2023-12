Un ADN ancien révèle le chemin évolutif du virus mortel du poulet

By

Une étude récente menée par des scientifiques de l'Université d'Oxford et du LMU Munich a utilisé un ADN ancien pour retracer l'évolution du virus de la maladie de Marek (MDV), un pathogène mondial qui provoque des infections mortelles chez les poulets non vaccinés. La recherche, intitulée « Des restes de poulet anciens révèlent les origines de la virulence du virus de la maladie de Marek », offre un aperçu de la façon dont les virus évoluent pour devenir plus mortels et présente le potentiel de développer des traitements améliorés contre les infections virales.

En analysant d’anciennes séquences MDV dérivées de poulets archéologiques s’étalant sur mille ans, l’équipe les a comparées aux génomes viraux modernes. Cette comparaison leur a permis d'identifier les altérations génétiques responsables de la virulence accrue du virus moderne. En outre, l’étude a réussi à ressusciter d’anciens processus biologiques à l’aide d’analyses cellulaires, démontrant que les anciennes souches de MDV étaient significativement plus douces que leurs homologues modernes.

Les résultats mettent non seulement en lumière l’histoire évolutive du MDV, mais présentent également un espoir pour le développement de thérapies plus efficaces contre cette maladie dévastatrice de la volaille. L’étude utilise l’ADN isolé d’os de poulet extraits de 140 sites archéologiques en Europe et au Proche-Orient. Les génomes anciens ont révélé que le MDV était répandu chez les poulets européens pendant au moins 1,000 1907 ans avant sa description officielle en XNUMX, soulignant l’importance de préserver les vestiges archéologiques pour mieux comprendre l’évolution de la virulence.

À mesure que la consommation de poulet augmentait au milieu du 20e siècle, le MDV a continué d’évoluer et de devenir plus agressif, malgré le développement de plusieurs vaccins. Le premier auteur de l'étude, le Dr Steven Fiddaman de l'Université d'Oxford, met en évidence l'approche interdisciplinaire consistant à combiner des techniques d'ADN anciennes avec la génomique moderne pour améliorer notre compréhension de la virulence des agents pathogènes et améliorer les stratégies de gestion des maladies virales.

L'archéologue principale du projet, le professeur Naomi Sykes de l'Université d'Exeter, souligne l'importance d'étudier le matériel biologique conservé dans les collections archéologiques et muséales, car cela pourrait avoir des applications transformatrices à l'avenir. La collaboration entre paléogénéticiens, virologues, archéologues et biologistes met en évidence le pouvoir de la recherche interdisciplinaire pour élucider l’histoire évolutive complexe des agents pathogènes ayant des implications économiques et agricoles.

Le professeur Greger Larson de l'Université d'Oxford, co-auteur principal de l'étude, souligne la pression de sélection qui apparaît lorsque l'on tente d'atténuer les maladies, conduisant à une virulence accrue du virus. Le séquençage d'anciens génomes de virus permet aux chercheurs d'observer ce processus et de comprendre l'augmentation substantielle de la virulence du MDV au cours du siècle dernier.

Les résultats de l'étude fournissent non seulement un aperçu de l'émergence du MDV en tant que virus mortel du poulet, mais offrent également des leçons applicables au contrôle d'autres infections virales médicalement et vétérinaires importantes. Les origines de la virulence révélées par les séquences génétiques de l’ancien MDV présentent des opportunités scientifiques passionnantes pour explorer les mécanismes moléculaires à l’origine de l’augmentation de la virulence coïncidant avec l’intensification de l’aviculture dans les années 1960.