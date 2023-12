Toutes les galaxies émettent des ondes radio, éclairant les trous noirs

Une étude récente publiée dans les Publications de l'Astronomical Society of Australia nous a permis de mieux comprendre la nature énigmatique des trous noirs en révélant que toutes les galaxies massives émettent des ondes radio. Les chercheurs ont utilisé les observations sensibles du radiotélescope ASKAP et du Murchison Widefield Array en Australie pour recueillir des données sur 40 galaxies massives différentes. Ils ont découvert un signal radio distinct émanant de chacun d'eux.

Cette découverte révolutionnaire remet en question la croyance antérieure selon laquelle seules certaines galaxies émettaient des ondes radio. La découverte suggère que l’émission d’ondes radio ne dépend pas du gain de masse d’un trou noir. Cependant, de nombreuses questions restent encore sans réponse.

Par exemple, les scientifiques ne savent pas si les trous noirs situés au centre de ces galaxies sont continuellement alimentés par de nouveaux matériaux. De plus, l’étude a révélé que les galaxies qui tournent le moins ont tendance à être les plus puissantes émettrices d’ondes radio, mais il existe des exceptions à cette tendance. Certaines de ces exceptions montrent des preuves de fusions avec d'autres galaxies.

Bien que ces recherches fournissent des informations importantes sur la nature des trous noirs, des explorations plus approfondies sont nécessaires pour comprendre pleinement les mécanismes à l'origine de l'émission d'ondes radio et sa relation avec la rotation et la luminosité d'une galaxie. De futures études pourraient approfondir ces questions et percer les mystères de ces géants cosmiques.

Comprendre les trous noirs et leurs phénomènes associés, comme l’émission d’ondes radio, est crucial pour faire progresser notre connaissance de l’univers. Alors que nous continuons à explorer et à analyser ces énigmes célestes, nous nous rapprochons de la découverte des secrets de ces extraordinaires entités cosmiques.

En savoir plus dans l'histoire Web : Toutes les galaxies émettent des ondes radio, éclairant les trous noirs