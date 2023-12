Les modèles d’intelligence artificielle innovent en matière de découverte scientifique

Les chercheurs en intelligence artificielle (IA) ont franchi une étape révolutionnaire en réalisant la première découverte scientifique utilisant un grand modèle de langage. Cette percée, réalisée chez Google DeepMind, met en évidence le potentiel des modèles d’IA comme ChatGPT pour générer des informations qui dépassent les connaissances humaines.

L'équipe de DeepMind visait à déterminer si les grands modèles de langage, tels que ChatGPT d'OpenAI et Bard de Google, pouvaient aller au-delà du reconditionnement des informations existantes et fournir de nouvelles informations. À leur grande surprise, ils ont découvert que le grand modèle de langage était capable de faire une véritable découverte scientifique.

Les grands modèles de langage sont de puissants réseaux de neurones qui apprennent les modèles de langage, y compris le code informatique, à partir de grandes quantités de texte et de données. Bien que ces modèles aient réussi dans diverses tâches telles que la rédaction d’essais, de poèmes et d’itinéraires de voyage, ils ne sont pas connus pour générer de nouvelles connaissances et sont susceptibles de commettre des erreurs.

Le projet de DeepMind, appelé « FunSearch », a utilisé un grand modèle de langage pour générer des programmes informatiques destinés à résoudre des problèmes. Les programmes ont ensuite été évalués et classés en fonction de leurs performances, les meilleurs étant combinés et renvoyés au modèle pour amélioration. Ce processus itératif a permis au système d'évoluer et de générer de nouvelles connaissances.

FunSearch a été appliqué à deux énigmes : le problème de l'établissement des plafonds en mathématiques pures et le problème de l'emballage des bacs. Le grand modèle de langage a produit des programmes qui ont trouvé de nouvelles solutions à ces énigmes, surpassant les meilleurs résultats obtenus par les mathématiciens humains.

Les implications de cette avancée vont au-delà des mathématiques. Les programmeurs informatiques peuvent grandement bénéficier de la capacité des modèles d’IA à faciliter la découverte algorithmique. Plutôt que de prendre le dessus, les modèles repousseront les limites du possible, transformant ainsi le domaine de l’informatique.

De plus, les chercheurs pensent que la collaboration entre l’IA et les mathématiciens humains peut conduire à des progrès encore plus significatifs dans la résolution de problèmes. Les programmes générés par FunSearch peuvent être interprétés par des humains, suscitant de nouvelles idées et perspectives pour les problèmes futurs.

Bien qu'il existe des limites aux types de problèmes que FunSearch peut traiter, tels que ceux qui nécessitent une vérification manuelle comme beaucoup en biologie, cette étape ouvre la voie à une exploration plus approfondie des défis scientifiques.

En conclusion, la découverte révolutionnaire réalisée à l'aide d'un grand modèle de langage représente une avancée significative dans le potentiel de l'IA à contribuer à la recherche scientifique et à aider à la résolution de problèmes dans divers domaines. Cela ouvre de nouvelles possibilités de collaboration homme-machine et de découverte algorithmique, élargissant ainsi notre compréhension du monde.