La recherche en IA se range du côté des volcans dans le débat sur l’extinction des dinosaures

De nouvelles découvertes menées par des chercheurs de l'Université de Dartmouth révèlent que l'extinction des dinosaures et de la plupart des autres organismes vivants sur terre il y a 66 millions d'années pourrait avoir été principalement causée par l'activité volcanique. Alors que la croyance largement répandue était qu'un impact catastrophique d'astéroïde, connu sous le nom d'événement Chicxulub, était responsable de la fin du Crétacé, cette nouvelle recherche remet en question ce consensus.

L'IA développée par l'étudiant diplômé Alex Cox et le professeur de Dartmouth Brenhin Keller a utilisé des modèles climatiques pour explorer l'extinction massive du Crétacé-Paléogène. En exécutant les modèles à l’envers, l’IA visait à identifier la cause uniquement sur la base de statistiques et d’informations préalables minimales. Après avoir analysé 300,000 XNUMX scénarios, le modèle a conclu que les pièges du Deccan, une immense région de basalte volcanique en Inde, ont joué un rôle crucial dans l'extinction.

Sur une période de 300,000 10.4 ans, les pièges du Deccan ont libéré une quantité incroyable de dioxyde de carbone et de soufre dans l’atmosphère : respectivement 9.3 XNUMX milliards de tonnes et XNUMX XNUMX milliards de tonnes. Le modèle d’IA suggère que cette libération massive de gaz a perturbé le climat, entraînant un déclin progressif de la diversité biologique sur des milliers d’années.

Bien que le modèle reconnaisse que l'impact de Chicxulub a eu un impact immédiat sur les espèces végétales et animales, provoquant une baisse du carbone organique dans les océans, il n'a pas détecté d'augmentation significative du dioxyde de carbone et du dioxyde de soufre dans l'atmosphère suite à l'impact.

Bien que ces découvertes fournissent des preuves irréfutables du rôle de l’activité volcanique dans l’extinction des dinosaures, il est peu probable que le débat en cours parmi les paléontologues soit définitivement réglé. Les modèles d’IA dépendent des données qu’ils reçoivent et, étant donné le nombre limité d’informations disponibles, il est possible que d’autres facteurs aient influencé l’extinction.

Cette recherche révolutionnaire, publiée dans Science, ouvre de nouvelles voies d’exploration et remet en question les croyances de longue date sur la disparition des dinosaures.