Des chercheurs du MIT développent des acènes stables pour des applications avancées

Des chercheurs du MIT ont réalisé une avancée significative dans la stabilité des acènes, des molécules au potentiel immense dans les domaines des semi-conducteurs et des diodes électroluminescentes (DEL). En améliorant la stabilité des acènes, ils ont obtenu la capacité d’émettre différentes couleurs de lumière. Cette découverte a des implications considérables pour le développement de cellules solaires efficaces et d’écrans plus lumineux et économes en énergie.

Les acènes, qui sont des structures en forme de chaîne constituées d'anneaux contenant du carbone fusionné, possèdent des propriétés optoélectroniques uniques qui les rendent adaptés à une utilisation dans les semi-conducteurs. De plus, leur capacité à émettre différentes couleurs de lumière les positionne comme d’excellents candidats pour les LED organiques. Cependant, le défi réside dans le fait que la stabilité des acènes diminue à mesure que la longueur de leur structure augmente. Cette instabilité a entravé l’utilisation généralisée des acènes dans les applications électroluminescentes.

Les chimistes du MIT ont réussi à résoudre ce problème de stabilité en introduisant une nouvelle approche pour synthétiser les acènes. En utilisant un ligand appelé carbodicarbène, ils ont pu stabiliser les acènes et créer des molécules émettant de la lumière rouge, orange, jaune, verte ou bleue. Cette accordabilité de l’émission lumineuse ouvre un large éventail de possibilités pour l’utilisation des acènes dans diverses applications.

De plus, ces acènes stabilisés présentent un niveau de stabilité exceptionnel même en présence d’air et d’eau, ce qui constitue une réussite remarquable. Cette stabilité les rend adaptés aux applications en imagerie et dans d’autres domaines médicaux.

À l’avenir, les chercheurs du MIT explorent l’incorporation de différents types de carbodicarbènes pour améliorer encore la stabilité et les propriétés des acènes. Ces recherches ouvrent la voie au développement de technologies avancées dans les domaines des semi-conducteurs, des LED, des cellules solaires et de l'imagerie médicale. L’avenir s’annonce prometteur pour les acènes, car leurs problèmes de stabilité ont été surmontés, permettant ainsi de réaliser tout leur potentiel.