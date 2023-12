Une nouvelle étude révèle des perspectives inquiétantes pour le climat futur

By

Une étude massive récemment menée sur les anciens niveaux de dioxyde de carbone (CO2) atmosphériques et les températures correspondantes a dévoilé une projection inquiétante pour le climat futur de la Terre. L’étude, qui a porté sur plus de 66 millions d’années, démontre que la dernière fois que les niveaux de CO2 ont été aussi élevés qu’aujourd’hui, c’était il y a 14 millions d’années. Cette découverte contredit les évaluations précédentes et met en évidence l’effet prolongé des gaz à effet de serre sur le changement climatique à long terme.

La recherche a été menée par plus de 80 chercheurs de 16 pays sur une période de sept ans. Il révèle que le climat est très sensible aux gaz à effet de serre, avec des conséquences considérables qui pourraient perdurer pendant des milliers d’années. L'étude, publiée dans la revue Science, souligne la nécessité de comprendre les implications à long terme de l'ajout de CO2 dans l'atmosphère.

Les estimations basées sur les connaissances actuelles indiquent que pour chaque doublement du CO2 atmosphérique, les températures mondiales pourraient augmenter de 1.5 à 4.5 degrés Celsius. Cependant, certaines études récentes affirment que la sensibilité réelle de la planète aux gaz à effet de serre pourrait être plus élevée qu'on ne le pensait auparavant, ce qui pourrait conduire à une augmentation de la température de 3.6 à 6 degrés Celsius par doublement.

La concentration de CO2 dans l’air est déjà passée de 280 parties par million (ppm) à la fin des années 1700 à 420 ppm actuellement. Si les tendances actuelles persistent, elle devrait atteindre 600 ppm ou plus d'ici la fin de ce siècle. En conséquence, la Terre a déjà connu une augmentation de température d’environ 1.2 degré Celsius depuis la fin du XIXe siècle.

Même s’il reste incertain quelles températures exactes se manifesteront à l’avenir, les scientifiques s’appuient sur le suivi des températures passées avec les niveaux de CO2 pour estimer le réchauffement futur. Les chercheurs analysent divers matériaux tels que des carottes de glace, des sols anciens, des sédiments océaniques et des fossiles pour reconstruire des données climatiques historiques. Cette étude a utilisé des données existantes pour créer une courbe de dioxyde de carbone en fonction de la température sur 66 millions d’années qui prédit un réchauffement significatif de 5 à 8 degrés Celsius pour chaque doublement de CO2.

Cependant, il est important de noter que cette sensibilité du système terrestre s’applique aux changements climatiques sur des centaines de milliers d’années, plutôt qu’aux périodes plus courtes liées aux activités humaines. Néanmoins, comprendre les effets en cascade à long terme du changement climatique peut éclairer les politiques climatiques actuelles et aider les modélisateurs climatiques à prédire les scénarios futurs.

Dans l’ensemble, cette étude souligne l’urgence de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et de mettre en œuvre des politiques climatiques efficaces pour atténuer les risques potentiels associés à l’augmentation des niveaux de CO2. Les résultats soulignent la nécessité de poursuivre les recherches pour mieux comprendre les conséquences à long terme du changement climatique sur la planète.

En savoir plus dans l'histoire Web : Une nouvelle étude révèle des perspectives inquiétantes pour le climat futur