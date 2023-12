Cell Atlas révolutionnaire ouvre la porte à la compréhension du cerveau humain et au développement de thérapies de précision

Une percée remarquable dans la recherche en neurosciences a donné naissance à un atlas complet des cellules du cerveau de la souris, cartographiant plus de 32 millions de cellules et repoussant les limites de notre compréhension du cerveau humain. Cet atlas révolutionnaire, développé par une équipe internationale de chercheurs dans le cadre de la NIH BRAIN Initiative, fournit des informations précieuses sur les différents types de cellules cérébrales et leurs connexions, ouvrant ainsi la voie à des traitements innovants pour les troubles cérébraux.

En cartographiant méticuleusement l'ensemble du cerveau de la souris, les chercheurs ont réussi à décrire l'emplacement, le type et les informations moléculaires de plus de 32 millions de cellules. Cette carte cellulaire sans précédent met non seulement en lumière le réseau complexe de cellules cérébrales, mais offre également des connaissances cruciales sur la connectivité entre ces cellules. Le cerveau de la souris servant de modèle couramment utilisé dans la recherche en neurosciences, cet atlas complet fournit une base solide pour approfondir les complexités du cerveau humain, souvent considéré comme l'ordinateur le plus puissant au monde.

L’atlas cellulaire recèle également un immense potentiel pour le développement de thérapies de précision ciblant les troubles mentaux et neurologiques du cerveau. En comprenant les types spécifiques de cellules dans différentes régions du cerveau et leur constitution génétique, les chercheurs peuvent désormais explorer des options de traitement plus ciblées.

Financée par l'initiative BRAIN des National Institutes of Health, cette recherche révolutionnaire a abouti à une collection de 10 articles publiés dans la prestigieuse revue Nature. L'atlas cellulaire fournit des informations détaillées non seulement sur l'organisation structurelle des cellules dans différentes régions du cerveau, mais également sur leurs transcriptomes et épigénomes, l'ensemble complet des lectures de gènes et des modifications chimiques de l'ADN et des chromosomes, respectivement.

Grâce à cette richesse de données, les chercheurs possèdent désormais un schéma sans précédent de l’organisation cellulaire et de la diversité du cerveau de la souris. Ils peuvent déchiffrer les neurotransmetteurs et les neuropeptides utilisés par différents types de cellules, obtenant ainsi des informations précieuses sur la manière dont les signaux chimiques sont initiés et transmis dans différentes parties du cerveau. Ces informations cruciales aident en fin de compte à comprendre le fonctionnement interne des circuits cérébraux et contribuent à une compréhension plus approfondie du fonctionnement global du cerveau.

La création de cet atlas cellulaire est le résultat d’un effort de collaboration au-delà des frontières internationales et des disciplines scientifiques. Il marque une étape importante dans la recherche en neurosciences et prépare le terrain pour la phase suivante, qui consiste à compléter les cartes cellulaires du cerveau humain et du cerveau des primates non humains. Alors que les chercheurs continuent de percer les secrets du cerveau, ils détiennent la clé qui permettra de révolutionner notre compréhension de la cognition, du comportement et du traitement des troubles cérébraux.