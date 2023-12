Des scientifiques découvrent des modèles surprenants dans le développement des embryons

Dans une étude révolutionnaire, des chercheurs de l’Université de Californie à San Diego, de l’Université de Dundee et de l’Université Harvard ont découvert des découvertes inattendues concernant la gastrulation chez les embryons de poulet. La gastrulation est le processus par lequel un embryon passe d'une seule couche de cellules à une structure multicouche appelée gastrula.

Dirigée par Mattia Serra, professeur adjoint de physique à l'UC San Diego, l'équipe a combiné la science théorique et expérimentale pour créer un modèle mathématique qui prédit avec précision les mouvements cellulaires complexes pendant la gastrulation de l'embryon de poulet. Il s’agit du premier modèle mathématique auto-organisé à reproduire avec succès ces flux.

Grâce à une manipulation expérimentale du modèle, les chercheurs ont découvert que les mouvements cellulaires produisaient des schémas non observés chez les poussins mais observés chez les poissons et les grenouilles. Pour confirmer cette découverte, les prédictions du modèle ont été répliquées en laboratoire avec des embryons de poulet vivants, entraînant la manifestation de flux de gastrulation que l'on retrouve généralement chez les poissons et les grenouilles.

Ce résultat surprenant suggère que, même s'ils vivent dans des environnements différents, les poissons, les grenouilles et les poussins pourraient avoir des principes d'auto-organisation communs dans la gastrulation au cours des premiers stades du développement de l'embryon. Les chercheurs émettent l’hypothèse que les pressions évolutives au fil du temps pourraient avoir influencé les paramètres et les conditions initiales de la gastrulation chez ces espèces.

À l’avenir, Serra et son équipe visent à explorer des mécanismes supplémentaires qui contribuent aux modèles d’auto-organisation à l’échelle de l’embryon. Leurs découvertes pourraient avoir un impact sur la conception de biomatériaux et la médecine régénérative, dans le but ultime de promouvoir des vies humaines plus longues et plus saines.

Cette recherche révolutionnaire, publiée dans Science Advances, ouvre des possibilités passionnantes pour comprendre la complexité du développement embryonnaire et ses implications pour divers domaines d'études.

En savoir plus dans l'histoire Web : Des scientifiques découvrent des modèles surprenants dans le développement des embryons