Une nouvelle planète remet en question la compréhension traditionnelle de la formation planétaire

Des chercheurs de la Penn State University ont fait une découverte étonnante qui remet en question les théories existantes sur la formation des planètes. L’équipe a découvert une planète, nommée LHS 3154b, qui fait plus de 13 fois la taille de la Terre, en orbite autour d’une étoile appelée LHS 3154, qui est nettement plus petite et plus froide que notre Soleil.

Le rapport de masse entre LHS 3154b et son étoile hôte est plus de 100 fois supérieur à celui de la Terre et du Soleil, ce qui en fait la plus grande planète jamais découverte en orbite autour d'une étoile naine ultra-froide. Cette découverte a laissé les planétologues perplexes, car elle contredit les modèles actuels de formation d’objets célestes.

Suvrath Mahadevan, professeur Verne M. Willaman d'astronomie et d'astrophysique à Penn State, a exprimé sa surprise face à cette découverte. Il a déclaré : « Nous ne nous attendrions pas à ce qu’une planète aussi lourde existe autour d’une étoile de masse aussi faible. »

Les théories traditionnelles proposent qu'après la formation d'une étoile, les gaz et la poussière qui l'entourent s'accumulent pour former un disque protoplanétaire, ce qui conduit finalement à la création de planètes sur de longues périodes de temps. Cependant, le disque autour de LHS 3154 n'a pas suffisamment de masse solide pour supporter la formation d'une planète comme LHS 3154b.

L'équipe de recherche a utilisé le Habitable Zone Planet Finder (HPF), un spectrographe astronomique spécialisé développé à Penn State, pour faire cette découverte révolutionnaire. Le HPF est conçu pour détecter les planètes en orbite autour d’étoiles froides susceptibles de contenir de l’eau liquide.

La détection des planètes en orbite autour d’étoiles plus froides est plus facile que celles autour d’étoiles comme notre Soleil, car la plus grande proximité des planètes avec leurs étoiles plus froides génère des signaux plus facilement détectables dans leur spectre. Mahadevan a comparé ce phénomène au fait d'être plus près d'un feu de camp pour en recevoir la chaleur.

La découverte de LHS 3154b a fourni une occasion unique de tester les théories existantes sur la formation des planètes. Mahadevan a déclaré : « C’est exactement ce pour quoi nous avons construit HPF, découvrir comment les étoiles les plus courantes de notre galaxie forment des planètes – et trouver ces planètes. »

Cette découverte révolutionnaire souligne tout ce qui reste encore inconnu sur l’univers et incite les scientifiques à réévaluer leur compréhension des processus complexes à l’origine de la formation planétaire.

