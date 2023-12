Une nouvelle recherche révèle des détails surprenants sur les sépultures anciennes

Des recherches récentes menées sur un ancien site funéraire en Allemagne ont révélé des informations nouvelles et surprenantes sur les occupants de la tombe. La découverte, faite il y a 89 ans, concernait les restes d'une femme et d'un enfant enterrés ensemble. Les croyances antérieures pensaient que les deux étaient une mère et un fils, mais une analyse génétique a montré que leur relation était plus distante.

Selon un chapitre publié dans les actes de la conférence « Propylaeum », la femme était en réalité un parent du quatrième ou du cinquième degré par rapport à l'enfant, qui était un garçon. Cette découverte suggère que le garçon a été enterré plusieurs décennies après son (arrière-arrière-arrière-grand-mère). Les liens familiaux complexes dans la sépulture ont fasciné les chercheurs et mis en lumière les pratiques culturelles de l’époque.

Un aspect particulièrement intrigant de l’enterrement concerne les objets qui ont été enterrés avec la femme. Ces artefacts ont amené les experts à conclure qu’elle était probablement une chamane. Le lieu de sépulture, qui remonte à environ 9,000 XNUMX ans, offre des informations précieuses sur les croyances et pratiques spirituelles des cultures anciennes.

L'analyse génétique a également révélé que la femme présentait certaines caractéristiques physiques communes aux chasseurs-cueilleurs d'Europe occidentale. Elle avait les cheveux et la peau plus foncés que les Européens d’aujourd’hui et on pense qu’elle avait les yeux plus clairs et bleuâtres. Ces caractéristiques fournissent une preuve supplémentaire de la diversité génétique et de la complexité des populations anciennes.

La recherche a été menée par Wolfgang Haak, chef de groupe du département d'archéogénétique de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive en Allemagne. En séquençant l'intégralité du génome de la femme, Haak et son équipe ont mis en lumière une nouvelle compréhension de cet ancien lieu de sépulture.

Cette découverte rappelle la riche histoire et la dynamique sociale complexe qui existaient il y a des milliers d’années. À mesure que les scientifiques continuent de découvrir de nouvelles informations grâce à l’analyse génétique et à d’autres moyens, notre connaissance du passé ne fera que s’élargir.