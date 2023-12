Un bol de guérison médiéval découvert dans un château turc

Des archéologues turcs ont découvert un remarquable bol de guérison vieux de 800 ans lors de fouilles dans un ancien château. Le bol, découvert dans une conduite d'eau en terre cuite sur le site de Hasankeyf, aurait été utilisé pour se protéger contre les morsures d'animaux.

Le bol de guérison, datant du XIIe ou XIIIe siècle, a été trouvé dans un château construit par la dynastie Artuqid, qui a régné sur la région pendant trois siècles. Le château a joué un rôle important dans les conflits avec les croisés et l’empire byzantin à cette époque.

Le bol est orné d'images complexes d'un chien, d'un scorpion, d'un serpent et d'un dragon à deux têtes. Zekai Erdal, le professeur d'archéologie qui dirige les fouilles, a expliqué que ces images symbolisent la protection contre les morsures d'animaux. Selon Erdal, on pensait que boire de l’eau du bol de guérison prévenait les morsures d’animaux ou les guérissait.

Des bols de guérison similaires ont été trouvés dans diverses cultures à travers l’histoire. Les recherches d'Erdal ont identifié 22 exemples de bols de guérison qui existent encore, pour la plupart conservés dans des musées ou des collections privées. Il est intéressant de noter que le concept des bols de guérison s’étend au-delà du Moyen-Orient, les versions tibétaines étant encore utilisées aujourd’hui.

Les fouilles sur le site de Hasankeyf sont devenues de plus en plus urgentes en raison de la construction du barrage d'Ilısu, qui a entraîné des inondations dans certaines parties de la zone. Ces fouilles en cours offrent des informations précieuses sur l'histoire et les croyances de la dynastie Artuqid et de l'ancienne colonie.

La découverte de ce bol de guérison offre un aperçu fascinant des pratiques culturelles et des croyances du passé. À mesure que les archéologues continueront d’explorer et de découvrir des artefacts anciens, une meilleure compréhension des civilisations anciennes et de leurs traditions émergera.