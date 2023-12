Des scientifiques découvrent un vaste réservoir souterrain d’eau douce en Sicile

By

De nouvelles recherches ont dévoilé la découverte remarquable d’un vaste lac souterrain d’eau douce caché sous les monts Hybléens en Sicile. On pense que ce réservoir jusqu’alors inconnu a été piégé pendant la crise de salinité messinienne, lorsque la mer Méditerranée a connu une période d’assèchement en raison de changements géologiques autour du détroit de Gibraltar.

Selon une étude récemment publiée dans la revue Communications Earth & Environment, il semble que l'eau de pluie ait exposé les fonds marins pendant la crise, entraînant la formation d'un aquifère qui reste profondément enfoui sous les montagnes. Cet aquifère, estimé entre 2,300 8,200 et XNUMX XNUMX pieds sous la surface, est resté inchangé depuis plus de six millions d’années.

En construisant des modèles 3D basés sur les réserves d'eaux souterraines profondes autour de la formation Gela, les scientifiques ont estimé la taille de ce réservoir caché à 4.2 miles cubes, soit plus de deux fois le volume du célèbre Loch Ness en Écosse. Ces modèles ont également fourni un aperçu de l'histoire géologique de la région, suggérant que l'eau douce s'est infiltrée dans la croûte terrestre pendant la période messinienne, à des milliers de pieds sous le niveau actuel de la mer.

Pour valider leurs découvertes, les chercheurs ont recherché des preuves d'un conduit reliant les fonds marins de la Méditerranée à la formation enfouie de Gela. L'escarpement de Malte, une falaise sous-marine de 190 milles de long au large de la côte est de la Sicile, est devenu un canal possible pour l'écoulement de l'eau, servant de lien entre le fond marin et le réservoir souterrain.

Même si les mécanismes exacts qui ont permis de préserver ce bassin d'eau douce restent flous, les scientifiques pensent que l'augmentation rapide du niveau de la mer à la fin de la crise de salinité messinienne pourrait avoir modifié les conditions de pression et bouché le conduit. Néanmoins, cette découverte laisse espérer une solution à la pénurie d’eau en Sicile, et les chercheurs sont impatients d’explorer des réservoirs d’eau souterraine profonds similaires dans d’autres régions méditerranéennes.