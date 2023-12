Les étoiles anciennes et la création de l'argent et de l'or

Selon une nouvelle étude révolutionnaire, l’argent et l’or trouvés dans les bijoux pourraient provenir d’étoiles anciennes massives. Cette découverte fournit la première preuve irréfutable d’une fission nucléaire se produisant dans le cœur de ces étoiles, entraînant la formation d’éléments plus lourds que ceux qui peuvent être formés naturellement sur Terre.

On pense que les éléments plus lourds que le fer sont créés lors de violentes explosions cosmiques, telles que la fusion d’étoiles à neutrons. Ces explosions produisent des restes ultradenses, appelés fusions d’étoiles à neutrons, qui contiennent des noyaux atomiques super-lourds remplis de neutrons. En quelques secondes, ces noyaux subissent des changements internes, formant des éléments comme l’argent et l’or.

Pour la première fois, des chercheurs ont analysé la composition chimique de 42 étoiles anciennes de la Voie lactée. Ils ont trouvé une tendance cohérente parmi les éléments de ces étoiles, indiquant que la fission nucléaire joue un rôle important dans la création d’éléments lourds. L’équipe estime que ce processus est responsable de la génération d’éléments dont la masse atomique est supérieure à 260, dépassant même celles trouvées à la limite du tableau périodique.

L'étude, publiée dans la revue Science, a révélé une corrélation positive entre les éléments de ces étoiles anciennes. Les éléments plus légers comme le rhodium, l'argent et le palladium étaient plus abondants, ainsi que les éléments plus lourds comme l'europium et l'erbium. Ces découvertes suggèrent que les étoiles se sont formées selon un processus commun impliquant une fission nucléaire.

Sans fission, la production de ces éléments se produirait séparément, ce qui entraînerait des ratios élémentaires variables selon les différentes étoiles. La corrélation constante observée dans l'étude conforte l'hypothèse selon laquelle la fission nucléaire est responsable de la création de ces éléments lourds.

Il convient de noter que les éléments formés par fission nucléaire dans ces étoiles anciennes n’ont jamais été produits sur Terre. Cette découverte ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre les origines des métaux précieux et offre un aperçu des processus incroyables qui se produisent dans l’immensité du cosmos.

Les astronomes non impliqués dans l’étude ont reconnu la force de la corrélation observée dans les données élémentaires. Les recherches futures approfondiront ce phénomène, approfondissant notre compréhension de l’univers et de la création des éléments qui composent notre monde.