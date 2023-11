Wahoo ja Zwift julkistivat uusia hinnoittelu- ja kumppanuusmuutoksia

By

Wahoo ja Zwift, kaksi johtavaa toimijaa sisäpyöräilyteollisuudessa, ovat äskettäin tehneet merkittäviä muutoksia, joiden odotetaan vaikuttavan sekä kuluttajiin että koko alaan. Merkittävin muutos on pysyvä hinnanalennus Wahoo KICKR CORElle, joka on yksi Wahoon suosituista tennareista. Aiemmin 599 dollaria hinnoiteltu se on nyt saatavilla hintaan 449 dollaria.

Mutta muutokset eivät lopu tähän. Wahoo tarjoaa myös all-inclusive-vaihtoehdon KICKR CORElle, joka sisältää esiasennetun kasetin ja 1 vuoden Zwift-tilauksen hintaan 599 dollaria. Lisäksi Wahoo esittelee nippuja muille laitteistotuotteilleen, jotka sisältävät yhden vuoden Zwift-tilauksen. Tällä siirrolla pyritään tarjoamaan asiakkaille enemmän vaihtoehtoja ja toimintoja sisäpyöräilykategoriassa.

Näillä hintapäivityksillä Zwift ja Wahoo mullistavat sisäpyöräilykokemuksen. Kuluttajat voivat nyt hankkia laadukkaat tennarit edullisempaan hintaan, mikä tekee sisäharjoittelusta helpompaa kuin koskaan ennen.

Vaikka nämä muutokset ovat epäilemättä hyödyllisiä kuluttajille, niillä on myös vaikutuksia teollisuuteen. Garmin/Tacx ja Elite, kaksi suurta toimijaa sisäpyöräilymarkkinoilla, voivat kohdata haasteita tämän hinnanalennuksen seurauksena. Lisäksi Zwiftin kanssa Zwift Hub Onessa läheistä yhteistyötä tekevän JetBlackin tulevaisuus näyttää epävarmalta Wahoo/Zwift-kumppanuuden nopean edistymisen vuoksi.

Kaiken kaikkiaan nämä muutokset edustavat merkittävää muutosta sisäpyöräilyteollisuudessa. Kuluttajat voivat nyt nauttia korkealaatuisista valmentajista ja laajemmasta valikoimasta edullisemmilla hinnoilla, kun taas alan toimijoiden on sopeuduttava ja löydettävä uusia tapoja kilpailla näillä kehittyvillä markkinoilla.

FAQ

Mikä on Wahoo KICKR CORE:n uusi hinta?

Wahoo KICKR COREn hintaa on alennettu pysyvästi 599 dollarista 449 dollariin.

Mitä KICKR CORE:n all-inclusive-vaihtoehto sisältää?

All-inclusive-vaihtoehto sisältää esiasennetun kasetin ja 1 vuoden Zwift-tilauksen hintaan 599 dollaria.

Onko Wahoo ja Zwift muita muutoksia?

Wahoo tarjoaa myös nippuja muille laitteistotuotteilleen, jotka sisältävät yhden vuoden Zwift-tilauksen.

Mitä vaikutuksia näillä muutoksilla on toimialalle?

Nämä muutokset voivat asettaa haasteita Garmin/Tacxille, Elitelle ja JetBlackille, koska niiden on ehkä arvioitava uudelleen strategiansa muuttuvan markkinadynamiikan vuoksi.