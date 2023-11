Wahoo ja Zwift julkistivat Turbo Trainer -säädöt, jotka luovat ainutlaatuisen markkina-asemoinnin

Wahoo ja Zwift, kaksi johtavaa pyöräilyalan brändiä, ovat tehneet merkittäviä muutoksia turbotreenisarjainsa, mikä merkitsee kiehtovaa kehitystä heidän suhteensa. Yhdistetyssä liikkeessä Wahoo on ilmoittanut pysyvistä hinnanalennuksista Kickr Core- ja Kickr Snap -turboharjoitteilleen, mikä tarjoaa asiakkaille edullisempia vaihtoehtoja sisäharjoitteluun.

Aiemmin 699 puntaa hinnoiteltu Kickr Core on nyt saatavana erillisenä tuotteena hintaan 449.99 puntaa, mikä vastaa Zwift's Hubin, älykkään kouluttimen, hintaa, joka oli kahden tuotemerkin välisen patentinloukkausoikeudenkäynnin keskiössä vuonna 2022. Lisäksi Wahoo tarjoaa Kickr Coren mukana Zwiftin vuoden tilauksen hintaan 549.99 puntaa, mikä tarjoaa houkuttelevan paketin niille, jotka haluavat parantaa sisäharjoittelukokemustaan.

Zwift puolestaan ​​on poistanut Zwift Hub Classicin kaupastaan, joten vain Hub One -älyharjoitus on ostettavissa. Tämä Zwiftin pysyväksi vahvistama muutos antaa brändille mahdollisuuden virtaviivaistaa tuotetarjontaansa ja keskittyä Hub Oneen, joka tulee innovatiivisen Cog and Click -sarjan mukana. Click on langaton Bluetooth-kaksipainikkeinen vaihtaja, joka tarjoaa virtuaalisen vaihtamisen säädettävällä vastuksella, mikä parantaa sisäpyöräilykokemusta.

Hub Classicin poistamisen myötä on selvää, että sekä Wahoo että Zwift luovat ainutlaatuisia markkina-asemia. Kickr Core ja Hub One toimivat rinnakkain markkinoilla tarjoten asiakkaille erilaisia ​​vaihtoehtoja ilman suoraa kilpailua merkkien välillä.

Vahvistaakseen edelleen kumppanuuttaan Zwift myy myös Wahoo Kickr Coren verkkosivuillaan ja laajentaa sen saatavuutta eri markkinoilla. Asiakkaat Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, EU:ssa ja Kanadassa voivat odottaa löytävänsä Kickr Coren Zwiftin verkkokauppa-alustalta, ja se on pian saatavilla Australiassa ja Japanissa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Wahoon ja Zwiftin turboharjoittelulaitteiden äskettäiset muutokset luovat kiehtovan markkinadynamiikan. Koska molemmat merkit jatkavat innovointia ja yhteistyötä, pyöräilijät voivat odottaa parempaa sisäpyöräilykokemusta edullisempien ja teknisesti edistyneempien vaihtoehtojen välillä.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

1. Mitä ovat turbokouluttimet?

Turboharjoitukset ovat laitteita, joita pyöräilijät käyttävät tavallisten pyöränsä muuttamiseksi kiinteiksi sisäharjoitteluvälineiksi. Näiden valmentajien avulla pyöräilijät voivat simuloida ajo-olosuhteita ulkona ja harjoitella sisätiloissa.

2. Mikä Zwift on?

Zwift on suosittu online-harjoitusalusta, joka yhdistää virtuaalitodellisuuden ja moninpelin tarjotakseen ainutlaatuisen sisäpyöräilykokemuksen. Sen avulla pyöräilijät voivat ajaa ja kilpailla muiden kanssa virtuaalimaailmassa.

3. Mikä Kickr Core on?

Kickr Core on Wahoon valmistama älykäs kouluttaja. Se tarjoaa pyöräilijöille realistisen ja mukaansatempaavan sisäharjoittelukokemuksen jäljittelemällä tiellä ajamisen tunnetta.

4. Mikä on Hub One?

Hub One on Zwiftin kehittämä älykäs kouluttaja. Se on osa Zwiftin innovatiivisten sisäpyöräilytuotteiden valikoimaa, ja siinä on Cog and Click -sarja, joka parantaa vaihtokokemusta sisäajelujen aikana.