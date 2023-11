YouTube latautuu hitaasti Firefoxissa: Onko se tahallista?

By

Firefox-selaimen hitaasti latautuvien YouTube-videoiden turhautuminen on saanut käyttäjät epäilemään YouTuben tahallista toimintaa. Vaikka alustavat oletukset viittasivat suorituskykyyn ja laitteiston optimointiin Firefoxin lopussa, lisätutkimukset paljastivat toisenlaisen tarinan.

Useiden käyttäjäraporttien mukaan ongelma näyttää olevan YouTuben polymeeriskriptin koodissa. Redditor löysi koodirivin, joka aiheuttaa tahallisen viiden sekunnin viiveen YouTube-videon lataamisessa Firefoxissa. Tällä viiveellä ei näytä olevan muuta tarkoitusta kuin ärsyttää käyttäjiä.

Ongelmallinen koodirivi löytyy polymeeriskriptin linkistä:

`setTimeout(function() {

c();

a.resolve(1)

}, 5E3);".

Tämä koodi pakottaa käyttäjät tehokkaasti kestämään viiden sekunnin odotuksen, ennen kuin video latautuu. Ongelma kuitenkin poistuu käytettäessä uBlock Origin -laajennusta, joka on mainokset estävä laajennus. Tämä havainto on herättänyt spekulaatioita siitä, että tahallinen viivytys voi olla temppu, jolla estetään mainosten esto.

Nämä tahallisesta sabotaasista tehdyt raportit eivät ole ennennäkemättömiä teknologiateollisuudessa. Yritykset käyttävät usein kilpailutaktiikoita saavuttaakseen etulyöntiaseman markkinoilla. Vaikka pahoja aikomuksia on vaikea todistaa lopullisesti, tämänkaltaiset tapahtumat lisäävät epäilyksiä ja skeptisyyttä käyttäjissä.

On syytä huomata, että verkkojulkaisut, kuten Neowin, luottavat toiminnassaan mainoksiin. Neowin kannustaa käyttäjiä lisäämään sivustonsa sallittujen luetteloon, jos he käyttävät mainosten estotoimintoa. Lisäksi he tarjoavat mainoksettoman tilauksen niille, jotka haluavat tukea heidän sisältöään näkemättä mainoksia.

Toistaiseksi YouTube ei ole virallisesti kommentoinut näitä väitteitä. Olipa tahallinen tai ei, viiden sekunnin viive on muistutus selainyritysten ja sisällöntuottajien jatkuvasta taistelusta suorituskyvyn optimoimiseksi, käyttäjäkunnan kasvattamiseksi ja tulojen maksimoimiseksi.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Voiko hitaasti latautuvan ongelman korjata ilman User Agent -kytkintä?

Kyllä, toinen käyttäjien ehdottama ratkaisu on asentaa uBlock Origin, mainokset estävä laajennus. Näyttää siltä, ​​​​että uBlock Originin käyttäminen ratkaisee YouTube-videoiden hitaasti latautuvan ongelman Firefoxissa.

Onko YouTubella virallista lausuntoa näistä väitteistä?

Kirjoitushetkellä YouTube ei ole julkaissut virallista kommenttia tai lausuntoa YouTuben tarkoituksellisesta hidastamisesta Firefoxissa.

Ovatko tahalliset suorituskykyongelmat yleisiä selainyritysten ja sisällöntuottajien keskuudessa?

Väitteitä tahallisista suorituskykyongelmista on noussut esiin aiemmin, mikä osoittaa, että kilpailutaktiikat eivät ole harvinaisia ​​teknologiateollisuudessa. Yritykset voivat käyttää erilaisia ​​strategioita saadakseen etua markkinoilla tai mainostaakseen omia tuotteitaan tai palveluitaan.