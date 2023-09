PayPal-kortit ovat nyt yhteensopivat Apple Payn kanssa

By

PayPal-pankki- ja luottokortit voidaan nyt lisätä Apple Wallet -sovellukseen, jolloin käyttäjät voivat hyödyntää Apple Pay -mobiilimaksupalvelua. PayPal-korttien lisäämiseen sovellukseen on kaksi tapaa. Ensinnäkin käyttäjät voivat avata iOS PayPal -sovelluksen ja valita etusivulta "Maksa iPhonella" -bannerin, joka ohjaa heidät Apple Wallet -sovellukseen. Sieltä voi lisätä PayPal-kortteja. Vaihtoehtoisesti käyttäjät voivat avata sovelluksen ja painaa plus-kuvaketta oikeassa yläkulmassa seuratakseen ohjeita PayPal-luotto- tai maksukorttien lisäämisestä Wallet-sovellukseen.

Kun PayPal-kortit on lisätty, ne voidaan valita käsittelemään Apple Paylla tehtyjä tapahtumia. On tärkeää huomata, että Apple pidättää itsellään 0.15 % tapahtuman arvosta, mikä tarkoittaa, että jokaista Apple Payn kautta käytettyä 100 dollaria kohden Apple pitää 15 senttiä.

PayPalin päätös sisällyttää Apple Pay -tuki tulee myöhemmin kuin muut pankki- ja rahoituspalvelukortit, jotka on jo integroitu Apple Payhin. Tämä viive saattaa johtua PayPalin alkuperäisestä skeptisyydestä Apple Pay -yhteensopivuuden mahdollistamisen eduista. Tämän äskettäisen ilmoituksen myötä on kuitenkin selvää, että kaikki PayPalin varaukset on nyt voitettu.

Määritelmät:

PayPal: Online-maksualusta, jonka avulla yksityishenkilöt ja yritykset voivat suorittaa maksuja ja siirtää rahaa turvallisesti Internetin kautta.

Apple Wallet -sovellus: Applen kehittämä digitaalinen lompakkosovellus, jonka avulla käyttäjät voivat tallentaa ja hallita erilaisia ​​maksutapoja, kanta-asiakaskortteja, maihinnousukortteja ja muuta Apple-laitteilleen.

Apple Pay: Apple Inc:n kehittämä mobiilimaksamis- ja digitaalinen lompakkopalvelu, jonka avulla käyttäjät voivat suorittaa maksuja Apple-laitteillaan, kuten iPhoneilla ja Apple Watchilla, osallistuvissa jälleenmyyjissä.

Lähteet:

– 9-5Mac