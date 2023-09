Xbox Boss Phil Spencer kertoo, tuleeko Elder Scrolls 6 Xboxin yksinoikeudella

Äskettäisessä haastattelussa Microsoftin pelipäällikkö Phil Spencer käsitteli kysymystä siitä, tuleeko The Elder Scrolls 6 Xboxin yksinoikeuteen. Bethesda Game Studiosin uusimman pelin Starfieldin julkaisun jälkeen on vahvistettu, että heidän seuraava projektinsa on uusi tulokas pitkään jatkuneessa fantasiaroolipelisarjassa.

Starfield on tällä hetkellä saatavilla Xbox Series X/S:lle, PC:lle (Windows ja Steam) ja Microsoftin Game Pass -tilauspalvelulle. On syytä huomata, että tämä on ensimmäinen Bethesda Game Studiosin julkaisu sen jälkeen, kun Microsoft osti emoyhtiönsä ZeniMax Median vuonna 2021. Starfield ei kuitenkaan ole saatavilla PlayStation-konsoleille, ja sama pätee myös tulevaan Indiana Jones -peliin, joka julkaistaan. kirjoittanut Bethesda Softworks.

Haastattelussa Phil Spencer totesi, että Microsoft tarkastelee jokaista peliä tapauskohtaisesti päättäessään yksinoikeudesta. Hän korosti yrityksen tavoitetta tuoda pelinsä saataville eri alustoilla, mukaan lukien Xbox-konsolit, PC ja pilvipelaaminen web-yhteensopivilla laitteilla. Microsoft pyrkii tavoittamaan miljoonia pelaajia tarjoamalla pelaajille mahdollisuuden valita, miten he haluavat pelata ja rakentaa pelikirjastoaan.

Vaikka Spencer oli aiemmin vihjannut, että Elder Scrolls 6 on yksinoikeudellinen Xboxille, hän mainitsi myös, että on vielä liian aikaista määrittää alustat pelille, joka on yli viiden vuoden päässä. Starfield and Elder Scrolls 6:n johtaja Todd Howard oli aluksi todennut, että oli vaikea kuvitella, että jälkimmäinen julkaistaisiin yksinomaan Xbox-alustoille. Howard kuitenkin myönsi äskettäin, että Starfieldin Xbox-konsolin yksinoikeus on johtanut parempaan tuotteeseen.

Bethesdan julkaisupomo Pete Hinesin mukaan Elder Scrolls 6 on varhaisessa kehitysvaiheessa, eikä fanien pitäisi odottaa merkittäviä päivityksiä ennen kuin muutama vuosi Starfieldin julkaisun jälkeen.

Kaiken kaikkiaan vaikka Elder Scrolls 6:n yksinoikeudella ei ole virallisesti vahvistettua, Microsoftin lähestymistapa pelien julkaisemiseen useille alustoille ja pelaajien valinnanvaran tarjoaminen viittaa siihen, että peli saattaa tulla saataville Xbox-konsolien ulkopuolella.

