Elon Muskin sosiaalisen median yritys nostaa kanteen natsisisällöstä

Elon Muskin sosiaalisen median yritys X on nostanut kanteen Media Matters for Americaa ja yhtä sen työntekijää vastaan ​​väittäen, että julkaistussa tutkintaraportissa väitettiin virheellisesti, että X-sovelluksessa oli natsisisältöä suurten yritysten mainosten rinnalla. Kanteessa vaaditaan määrittelemättömiä vahingonkorvauksia ja Media Mattersin määräystä poistaa artikkeli.

Oikeusjuttu tuli sen jälkeen, kun Texasin oikeusministeri Ken Paxton ilmoitti Media Mattersin tutkinnasta mahdollisen petollisen toiminnan vuoksi. Paxton totesi, että he tutkivat asiaa tarkasti varmistaakseen, etteivät radikaalit vasemmistojärjestöt ole pettäneet yleisöä.

Myös Missourin oikeusministeri Andrew Bailey on ilmaissut kiinnostuksensa asiaan. Kanne, joka nostettiin liittovaltion tuomioistuimeen Fort Worthissa, Texasissa, väittää, että Media Mattersin kuvaus X-sovelluksesta on harhaanjohtava, koska se ei heijasta tarkasti sitä, mitä tyypilliset käyttäjät näkevät.

X väittää, että Media Matters teki tarkoituksella vierekkäisiä kuvia, jotka kuvaavat mainostajien viestejä äärimmäisen sisällön vieressä vahingoittaakseen X:n mainosmyyntiä. Media Mattersin presidentti Angelo Carusone on kuitenkin hylännyt kanteen kevytmielisenä yrityksenä vaientaa X:n kriitikot ja totesi, että verkkosivusto seisoo raportointinsa takana.

Oikeusjuttu paljastaa kasvavan konfliktin, johon osallistuu Musk, X:n arvostelijat ja yrityksen ongelmallinen suhde mainostajiin. Musk esitti viime viikolla kiistanalaisia ​​kommentteja X:stä, jotka omaksuivat antisemitistisenä pidetyn salaliittoteorian. Media Matters julkaisi raporttinsa seuraavana päivänä, mikä vahingoitti entisestään X:n mainetta korostamalla natsiviestien esiintymistä tunnettujen yritysten mainosten ohella.

X on nähnyt useiden mainostajien keskeyttäneen kulutuksensa alustalla vastauksena raporttiin. Näitä mainostajia ovat Comcast ja NBCUniversal. Oikeusjuttu väittää, että Media Matters puuttui tarkoituksella X:n ja sen mainostajien välisiin sopimuksiin, halveksi X:ää väärillä lausunnoilla ja puuttui laittomasti liikesuhteisiin.

On tärkeää huomata, että X ja Musk eivät kiistä natsisisällön olemassaoloa sovelluksessa, ja Musk puolustaa läsnäoloaan sananvapauden osoituksena. X on kuitenkin väittänyt, että Media Mattersin raportti ei edustanut tarkasti sovelluksen tyypillistä käyttökokemusta.

UKK

1. Mikä on X?

X on Elon Muskin perustama sosiaalisen median yritys.

2. Mitä Media Matters for America on?

Media Matters for America on edistyksellinen vahtikoirajärjestö.

3. Miksi X on nostanut kanteen?

X on nostanut kanteen Media Matters for Americaa ja yhtä sen henkilöstön jäsentä vastaan ​​väitteistä X-sovelluksen natsisisällön vääristä raportoinnista.

4. Mitkä ovat X:n kanteessa esittämät oikeudelliset vaatimukset?

Oikeudenkäynti koskee tahallista puuttumista sopimuksiin, vääriä lausuntoja ja laitonta puuttumista liikesuhteisiin.

5. Miten X on vastannut kanteeseen?

X on tunnustanut natsimateriaalin olemassaolon sovelluksessa, mutta on puolustanut sitä sananvapauden muotona.