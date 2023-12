Länsi-Sydneyn yliopiston julkistama vallankumouksellinen neuromorfinen supertietokone

By

Länsi-Sydneyn yliopiston International Center for Neuromorphic Systems (ICNS) on julkistanut huippuluokan supertietokoneen, nimeltään DeepSouth. Tämä uraauurtava järjestelmä hyödyntää neuromorfista suunnittelua jäljittelemään ihmisaivojen prosesseja, mikä mahdollistaa sen, että se voi tehokkaasti jäljitellä suuria piikkihermosolujen verkostoja vaikuttavalla nopeudella, 228 biljoonaa synaptista operaatiota sekunnissa. Laskentateholtaan DeepSouth kilpailee ihmisen aivojen arvioidun toimintojen nopeuden kanssa.

Toisin kuin perinteiset supertietokoneet, jotka kuluttavat huomattavia määriä virtaa, DeepSouth on suunniteltu toimimaan kuten neuronien verkkoja, mikä on johtanut alhaisempiin virrantarpeisiin ja parempaan tehokkuuteen. Professori André van Schaik, ICNS:n johtaja, selittää, että tämä ainutlaatuinen lähestymistapa edistää ymmärrystämme aivojen laskennasta ja helpottaa aivojen mittakaavan laskentasovellusten kehittämistä eri aloilla, kuten biolääketieteen tutkimuksessa, robotiikassa, avaruustutkimuksessa ja tekoälyssä.

Yksi DeepSouthin tärkeimmistä eduista on sen mahdollisuus mullistaa älylaitteet ja tekoälysovellukset. DeepSouthin kyky käsitellä valtavia tietomääriä nopeasti ja huomattavasti pienemmällä teholla avaa mahdollisuuksia energiatehokkaammille matkapuhelimille, valmistus- ja maatalousantureille sekä älykkäämmälle tekoälyteknologialle. Lisäksi tämä supertietokone tarjoaa arvokasta tietoa ihmisen aivojen toiminnasta sekä terveissä että sairaissa tiloissa.

DeepSouthin kehittämiseen osallistui tutkimuskumppaneita arvostetuista instituutioista, kuten Sydneyn yliopistosta, Melbournen yliopistosta ja Aachenin yliopistosta Saksasta. Erityisesti järjestelmä saa inspiraationsa IBM:n TrueNorthista ja Deep Bluesta, jotka olivat avainasemassa simuloitujen hermoverkkojen ja tietokoneshakin alalla.

DeepSouthin on määrä olla toiminnassa huhtikuuhun 2024 mennessä, ja sen käyttöönotto Western Sydneyn yliopistossa on merkittävä virstanpylväs alueen kehittymisessä merkittäväksi korkean teknologian keskukseksi. Supernopeiden rinnakkaisten prosessointiominaisuuksiensa, skaalautuvuuden ja uudelleenkonfiguroitavuuden ansiosta DeepSouth on asetettu mullistamaan supertietokoneen maiseman hyödyntäen samalla kaupallisesti saatavilla olevaa laitteistoa jatkuvaan parantamiseen ja laajempaan käytettävyyteen.