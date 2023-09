Kiinalaiset tutkijat onnistuivat kasvattamaan ihmissoluja sisältäviä munuaisia ​​sian alkioissa

By

Kiinalaiset tutkijat ovat saavuttaneet merkittävän läpimurron kasvattamalla menestyksekkäästi ihmissoluja sisältäviä munuaisia ​​sian alkioissa. Tämä uraauurtava kehitys, joka voisi mahdollisesti lievittää siirtoelinten pulaa, julkaistiin Cell Stem Cell -lehdessä. Tutkimus on kuitenkin herättänyt eettisiä huolenaiheita, koska sikojen aivoista löydettiin myös ihmissoluja.

Guangzhoun biolääketieteen ja terveyden instituutin tutkijat keskittyivät munuaisiin, koska ne olivat merkittäviä ihmislääketieteessä yhtenä ensimmäisistä kehittyvistä elimistä ja yleisimmin siirretyistä elimistä. Vanhempi kirjailija Liangxue Lai totesi, että aiemmat yritykset kasvattaa ihmiselimiä sioissa olivat epäonnistuneet, mikä teki tästä saavutuksesta merkittävän.

Tämä lähestymistapa eroaa viimeaikaisista korkean profiilin läpimurroista Yhdysvalloissa, jossa geneettisesti muunnettuja sian elimiä on onnistuneesti siirretty ihmisiin. Sen sijaan kiinalaiset tiedemiehet kuvailivat työtään uraauurtavaksi askeleeksi elinten biotekniikassa. Tiimi käytti CRISPR-geenin muokkausta poistaakseen kaksi geeniä, jotka ovat välttämättömiä munuaisten muodostumiselle sikojen alkioissa, luoden "niche-tilan". Sitten he lisäsivät ihmisen pluripotentteja kantasoluja alkioihin, joista kehittyi toimivia munuaisia, joissa oli 50-60 % ihmissoluista.

Vaikka ihmissolujen esiintyminen sian aivoissa herättää huolta, tämä tutkimus on merkittävä virstanpylväs. Moniin haasteisiin on kuitenkin vielä vastattava, ennen kuin tästä kokeesta voi tulla toteuttamiskelpoinen ratkaisu. Tutkijat aikovat optimoida teknologiansa käytettäväksi ihmisen siirroissa, mutta on olemassa rajoituksia, kuten sioista peräisin olevat vaskulaarisolut munuaisissa, jotka voivat johtaa hylkimiseen. Tiimi aikoo myös kehittää edelleen munuaisia ​​ja tutkia muiden ihmisen elinten, kuten sydämen ja haiman, kasvattamista sioilla.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kiinalaiset tiedemiehet ovat saavuttaneet maailman ensimmäisen menestyksen kasvattamalla menestyksekkäästi ihmissoluja sisältäviä munuaisia ​​sian alkioissa. Vaikka tämä läpimurto herättää eettisiä huolenaiheita, se on myös lupaava suunta elinluovutuspulan ratkaisemiseksi. Tutkimusryhmä aikoo voittaa olemassa olevat haasteet ja optimoida teknologian mahdolliseen käyttöön ihmissiirroissa.

