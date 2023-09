Nainen puhuu vuosikymmenen kivusta lantion verkkoleikkauksen jälkeen

Nainen on puhunut "helvetistä", jota hän on kestänyt yli kymmenen vuoden ajan Bristol-kirurgin suorittaman lantion verkkoleikkauksen jälkeen. Jennifer Hill, 74, on yksi yli 200 potilaasta, joiden North Bristol NHS Trust myönsi kärsineensä "vahinkoa" tarpeettomasta lantionpohjan leikkauksesta, jossa käytettiin tohtori Anthony Dixonin tekoverkkoa. Ms Hill joutui leikkaukseen vuonna 2012 ja uudelleen vuonna 2016, ja hän on kokenut vuosien trauman ja merkittävän vaikutuksen hänen elämäänsä.

Tohtori Dixon, johtava Yhdistyneen kuningaskunnan lantionkirurgi, käytti keinotekoista verkkoa nostaakseen ulosluiskahtanutta suolia, tekniikkaa, joka tunnetaan nimellä laparoskooppinen ventraalinen mesh rectopexy (LVMR). Hän suoritti leikkaukset Southmeadin sairaalassa sekä yksityisessä Spire Hospitalissa, jonne NHS-potilaat lähetettiin usein hoitoon. Spire-sairaalan gastroenterologi neuvoi rouva Hilliä näkemään tohtori Dixonin ärtyvän suolen oireyhtymän (IBS) vuoksi, mutta myöhemmin hän diagnosoi hänelle peräsuolen ja emättimen esiinluiskahduksen. Leikkauksen jälkeen hänen oireensa pahenivat.

Ms Hillillä on hermovaurioita, jatkuvia suolisto-ongelmia, uni- ja syömisvaikeuksia, voimakasta kipua ja tarve kastella paksusuolea useita kertoja päivässä. Hän ei ole kivun vuoksi voinut harrastaa seksiä leikkauksen jälkeen. Rouva Hill toivoo, että kertomalla kokemuksistaan ​​ja antamalla todisteita väärinkäytösten kuulemisessa hän saa jonkin verran sulkeutumista ja lohduttaa muita samanlaisissa tehtävissä.

North Bristol NHS Trustin viime vuonna julkaiseman katsauksen mukaan 203 potilaalle, joille tohtori Dixon teki LMVR-leikkauksen vuosina 2007–2017, olisi pitänyt tarjota vaihtoehtoista hoitoa ennen leikkaukseen siirtymistä. Linda Millband, Thompsons Solicitorsin kliinisen laiminlyönnin ryhmätoimien kansallinen johtaja, tukee noin 100:aa tohtori Dixonin entistä verkkopotilasta. Hän uskoo, että kuulemisessa keskitytään siihen, oliko riittävä suostumus, tarjottiinko vaihtoehtoisia hoitoja ja kerrottiinko potilaille asianmukaisesti leikkauksen riskeistä.

Määritelmät:

– Lantion verkko: Lääketieteellinen laite, jota käytetään tukemaan lantion alueen elimiä ja jota käytetään usein lantion elinten esiinluiskahduksissa tai stressiinkontinenssileikkauksissa.

– Laparoskooppinen ventral Mesh Rectopexy (LVMR): Kirurginen tekniikka, joka käyttää keinotekoista verkkoa nostamaan esiinluiskahtanutta suolia.

– Prolapset suolet: Tila, jossa peräsuole uppoaa emättimeen tai peräaukkoon tai työntyy ulos siitä.

– General Medical Council (GMC): Sääntelyelin, joka vastaa lääketieteellisten standardien ylläpitämisestä Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

– National Health Service (NHS): julkisesti rahoitettu terveydenhuoltojärjestelmä Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

- Itsenäinen