WNBA:n New York Liberty tekee yhteistyötä Xboxin kanssa Starfield-teemalla Courtissa

New York Liberty, ammattimainen naisten koripallojoukkue WNBA:ssa, on tehnyt yhteistyötä Xboxin kanssa luodakseen ainutlaatuisen Starfield-teeman kentän. Urheilun ja pelaamisen yhteistyönä kenttäsuunnittelussa on Starfieldin erottuva sateenkaarimainen väritys avaimessa ja Starfield-logot lähellä puoliväliä. Tuomioistuinta sovelletaan Barclays Center for the Libertyn otteluun Los Angeles Sparksia ja Washington Mysticia vastaan. Tämä on toinen kerta, kun Liberty tekee yhteistyötä Xboxin kanssa videopelien inspiroiman kentän luomiseksi, mutta ensimmäinen kerta, kun se perustuu nimenomaan peliin.

New York Libertyn toimitusjohtaja Keia Clarke ilmaisi innostuneena yhteistyöstä ja totesi: "Olemme ylpeitä voidessamme jatkaa palkittua kumppanuuttamme Xboxin kanssa esittelemällä toista ensimmäistä laatuaan toissijaista tuomioistuinta ja Starfieldin maailmanlaajuista lanseerausta." Clarke korosti myös mahdollisuutta tavoittaa uusia faneja ja olla tekemisissä heidän kanssaan samalla kun luodaan synergiaa WNBA:n ja peliyhteisöjen välillä. Starfieldin kehittäjä Bethesda Studios julkaisi odotetun pelin 6. syyskuuta Xbox Series X/S:lle, PC:lle Windowsin, Steamin ja Game Passin kautta.

Xbox-pomo Phil Spencer paljasti, että Starfield oli jo ylittänyt miljoonan samanaikaisen pelaajan virallisen julkaisupäivän aikana. Tämä New York Libertyn ja Xboxin välinen yhteistyö ei ainoastaan ​​esittele urheilun ja pelaamisen risteyskohtaa, vaan se on myös linjassa molempien osapuolten historiallisten virstanpylväiden kanssa. Starfieldin, joka on Bethesda Studiosin suurin videopeli yli kymmeneen vuoteen, julkaisu ja New York Liberty kokee franchising-historian parhaan kautensa, kumppanuus merkitsee jännittävää aikaa molemmille organisaatioille.

