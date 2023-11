Avaruustutkimuksen uusi aikakausi: kaupallisten avaruusasemien tulevaisuus

By

XNUMX vuotta on kulunut Zarya-moduulin laukaisusta, mikä merkitsee kansainvälisen avaruusaseman (ISS) alkua. ISS:n ikääntyessä herää kysymyksiä sen pitkäikäisyydestä ja NASAn tulevaisuudensuunnitelmista. Vaikka ihmisen jatkuvan läsnäolon varmistaminen matalalla Maan kiertoradalla on ensiarvoisen tärkeää, NASA harkitsee siirtymistä hallituksen käyttämistä avaruusasemista kaupallisiin avaruusasemiin.

NASAn nykyinen suunnitelma on käyttää ISS:ää, mikäli mahdollista, vuoteen 2030 asti. Sen lisäksi toivotaan, että yksityiset yritykset ottavat ohjat ja perustavat omat laitoksensa matalalle Maan kiertoradalle. NASA vuokraisi sitten aikaa näille kaupallisesti toimiville asemille eri maiden astronautien ja avaruusmatkailijoiden majoittamiseksi.

Nyt huolenaiheena on kuitenkin, ovatko yksityiset tilat toiminnassa vuoteen 2030 mennessä, mikä saattaa johtaa kapasiteettivajeeseen. Historiallisesti tällaiset aukot ovat aiheuttaneet takaiskuja ihmisen avaruuslennoille, kuten on nähty viimeisen Apollo-tehtävän ja avaruussukkulan tulon välisenä tauon aikana, ja viime aikoina ennen SpaceX:n miehistön lohikäärmeen käyttöönottoa. Tällä kertaa NASA näyttää olevan paremmassa asemassa, koska käytössään on useita miehistön ajoneuvoja.

Haaste ei ole ajoneuvoissa, vaan sen määrittämisessä, minne nämä avaruusalukset menevät. NASA on tehnyt yhteistyötä useiden yritysten, kuten Axiom Spacen, Blue Originin ja Voyager Spacen, kanssa kehittääkseen kaupallisia Low-Earth Orbit -kohteita (CLD). Viraston tavoitteena on tehdä sopimukset näistä yksityisistä asemista vuoteen 2026 mennessä.

Todellinen kysymys on kuitenkin, pystyvätkö nämä yritykset täyttämään kunnianhimoiset aikataulut ja taloudelliset rajoitteet. Avaruusaseman rakentaminen ja laukaisu on monimutkainen yritys, joka vaatii aikaa ja huomattavia investointeja. Vaikka aukko matalalla Maan kiertoradalla ei olisi ihanteellinen, NASAn kaupallisen avaruuslentoosaston johtaja Phil McAlister on avoin mahdollisuudelle, jos se johtaa pitkän aikavälin ratkaisuun. Hän ehdottaa, että olemassa olevien miehistön ajoneuvojen, kuten Crew Dragonin ja Starlinerin, hyödyntäminen voisi osittain lieventää mahdollisen aukon vaikutusta.

Yksi kaupallisten avaruusasemien tulevaisuuden haasteista on rahoitus. Kun Yhdysvaltain hallitus kiristää budjettiaan, liittovaltion budjettileikkauksia odotetaan, mikä saattaa vaikuttaa NASAn suunnitelmiin. Luontaisista haasteista huolimatta tavoitteena on varmistaa saumaton siirtyminen kaupallisesti toimiville asemille ja valmistaa tietä uudelle avaruustutkimuksen aikakaudelle.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

- Mikä on kansainvälinen avaruusasema?

Kansainvälinen avaruusasema (ISS) on matalalla Maan kiertoradalla oleva asuttava avaruusasema, jota operoivat yhdessä NASA, Roscosmos, ESA, JAXA ja CSA. Se toimii tieteellisen tutkimuksen ja kansainvälisen avaruustutkimuksen yhteistyön laboratoriona.

- Miksi NASA harkitsee siirtymistä kaupallisesti toimiviin avaruusasemiin?

NASA pyrkii ylläpitämään jatkuvaa ihmisen läsnäoloa matalalla Maan kiertoradalla samalla, kun se tutkii uusia rajoja avaruudessa. Siirtyminen kaupallisesti toimiville avaruusasemille antaisi NASAlle mahdollisuuden keskittää resurssinsa kunnianhimoisempiin tehtäviin, kun taas yksityiset yritykset ottavat hoitaakseen rutiinitoiminnot matalalla Maan kiertoradalla.

- Mitä haasteita kaupallisten avaruusasemien kehittämisessä on?

Avaruusaseman rakentaminen ja laukaisu on monumentaalinen tehtävä, joka vaatii laajaa suunnittelua, rahoitusta ja koordinointia. Yksityiset yritykset kohtaavat haasteen noudattaa tiukkoja aikatauluja ja taloudellisia rajoituksia ja varmistaa samalla asemiensa turvallisuus ja toimivuus. Lisäksi riittävän rahoituksen varmistaminen näille pyrkimyksille on ratkaisevan tärkeää niiden onnistumisen kannalta.

- Miten mahdollinen aukko Maan kiertoradalla vaikuttaa tutkimukseen ja etsintään?

Vaikka aukko Maan kiertoradalla ei ole toivottavaa, NASA uskoo, että se ei olisi katastrofaalinen, jos se olisi suhteellisen lyhytaikainen. Virasto voisi käyttää olemassa olevia miehistön ajoneuvoja, kuten Crew Dragonia ja Starlineria, minimoidakseen vaikutukset tutkimustoimintaan. On kuitenkin välttämätöntä pyrkiä saumattomaan siirtymiseen tieteellisen kehityksen ja kansainvälisen yhteistyön häiriöiden ehkäisemiseksi.

- Mikä on aikajana kaupallisesti toimiviin avaruusasemiin siirtymiselle?

NASA pyrkii myöntämään kaupallisia Low-Earth Orbit -kohteita (CLD) yksityisten yritysten kanssa vuoteen 2026 mennessä. Näiden laitosten valmius ja toimintatila vuoteen 2030 mennessä ovat kuitenkin epävarmoja. Se on kehittyvä maisema, joka riippuu useista tekijöistä, kuten rahoituksesta, teknologisesta kehityksestä ja sääntelyvaatimuksista.