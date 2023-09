Starfieldin menettelytapojen rajoitusten tutkiminen

Starfield, Bethesdan uusin avoimen maailman roolipeli, on valloittanut pelaajat valtavalla universumillaan. Monet pelaajat ovat kuitenkin huomanneet oudon kuvion: kuolleita avaruusolentoja on hajallaan planeetoilla. Tämä löytö korostaa Bethesdan proseduurien luomisen rajoituksia.

Starfieldissä on valtava maailma, jossa on satoja tehtäviä, avaruusaluksia, avaruusolentoja ja planeettoja. Havainto on siinä, että suuri osa sisällöstä on prosessin kautta luotua eikä kehittäjien käsintehtyä. Kun pelaajat syventyvät peliin, he alkavat huomata toistuvia elementtejä, kuten identtisiä etuvartioita eri NPC:illä tai samanlaisia ​​kasveja eri nimillä.

Yksi tietty malli, jonka pelaajat ovat kohdanneet, on kuolleiden eläinten läsnäolo. Etsiessään paikkoja etuvartioiden luomiseksi pelaajat törmäävät kasoihin kuolleita avaruusolentoja, usein suurten kivien tai muodostelmien lähellä. Ilmiön syy selviää pelin ekosysteemiä tarkasteltaessa.

Starfieldissä planeetoilla asuu erilaisia ​​vieraslajeja, mukaan lukien kasvinsyöjät ja saalistajat. Ongelmana on petoeläinten aggressiivinen luonne, jotka vaeltavat laumassa ja tuhoavat nopeasti heikommat kasvinsyöjät. Kun pelaajat tarkkailevat näitä kohtaamisia, he näkevät rauhanomaisten kasvinsyöjien laumojen tuhoavan muutaman voimakkaan saalistajan. Tämä epätasapainoinen dynamiikka johtaa kuolleiden eläinten pinoihin hajallaan pelin planeetoilla.

Lisäksi pelaajat ovat huomanneet myös toistuvaa sisältöä kuolleiden eläinten läsnäolon lisäksi. Eri planeetoilla olevilla olennoilla on samanlainen käyttäytyminen ja ominaisuudet, mikä johtaa toistuvuuden tunteeseen ja ainutlaatuisten kokemusten puutteeseen. Näiden olentojen ja ympäristöjen tuttuus vaimentaa Starfieldin valtavan galaksin tutkimisen jännitystä.

Vaikka Starfieldin proseduurillinen sukupolvi mahdollistaa laajan ja monipuolisen universumin, sen haittapuolena on myös toistuva sisältö. Pelaajat kaipaavat Bethesdan aikaisempien pelien, kuten Fallout 3:n ja Skyrimin, selkeämpiä ja käsintehtympiä maailmoja. Siitä huolimatta Starfield tarjoaa edelleen mukaansatempaavan avaruusroolipelikokemuksen, joka vangitsee pelaajat suurella mittakaavalla ja tutkimusmahdollisuuksilla.

Lähteet: Bethesda Games Studio