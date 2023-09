Riot Gamesin strategia väliaikaisten pelitilojen takana League of Legendsissä

By

League of Legendsin luoja Riot Games on esitellyt lukuisia pelitiloja vuosien varrella. Vaikka joistakin on tullut pysyviä lisäyksiä peliin, toiset ovat esiintyneet vain väliaikaisesti. Tämä herättää kysymyksen siitä, miksi Riot käyttää aikaa sellaisten pelitilojen kehittämiseen, jotka eivät pysy paikallaan.

Yksi Riotin äskettäin julkaisemista pelitiloista on Arena, 2v2v2v2-tila, jossa joukkueet osallistuvat nopeisiin ja kaoottisiin kahakkaisiin. Pelin aikana pelaajat saavat villejä lisäyksiä, jotka muuttavat heidän pelityyliään. Vaikka Arena sai hyvän vastaanoton pelaajien keskuudessa, se oli käytettävissä vain rajoitetun ajan, kunnes se palasi joulukuussa. Tämä oli kuitenkin osa Riotin tarkoituksellista strategiaa.

Riot Gamesin pelituottaja Eduardo Cortejoso selitti, että aikaisemmat tilat mitattiin tiettyjen kriteerien, kuten pelituntien tai tilikohtaisten ostosten perusteella. Arenan kanssa Riot halusi kuitenkin käyttää sitä mahdollisuutena rakentaa uudelleen pelaajien luottamus. Tähän päätökseen vaikutti League of Legendsin kokeminen vuoden alussa.

Arenan oli tarkoitus olla osa suurempaa pyrkimystä käsitellä fanien valituksia pysähtymisestä ja pelin historian heikkenemisestä. Liigatiimi pyrki luomaan tilan, jota voitaisiin käyttää myöhemmissä iteraatioissa. He halusivat säilyttää joukkuenäkökulman, joka tekee liigasta nautinnollisen, mikä sai heidät asettumaan 2v2-muotoon. Tämä mahdollistaa joukkuelähtöisen kokemuksen ja vähentää korkealaatuisen pelin esteitä.

Vaikka Arena katosi asiakkaasta alkuperäisen ajon jälkeen, hyvä uutinen on, että se palaa Nexus Blitzin mukana. Arenan seuraava versio sisältää hienosäätöjä ja uusia käänteitä, kuten lisälaajennuksia, joita pelaajat voivat kokeilla. Tämä kuvastaa muutosta siinä, miten Riot lähestyy tilapäisiä pelitiloja, joiden tavoitteena on tutkia alipalveltuja yleisöjä ja täyttää odotukset.

Cortejoso myöntää, että tämä lähestymistapa saattaa palvella harvempia pelaajia, mutta toivoo, että se johtaa laajempaan pelaajakokemukseen. Riot aikoo keskittyä tulevina vuosina enemmän liikennemuotojen oppimiseen ja kokeiluun omaksuen kevyemmän kehityslähestymistavan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Riot Gamesin strategia väliaikaisten pelitilojen, kuten League of Legendsin Arenan, takana on kaksijakoinen. Ensinnäkin se tarjoaa mahdollisuuden palauttaa pelaajien luottamusta ja käsitellä huolenaiheita. Toiseksi sen avulla Riot voi tutkia uusia ideoita, kohdistaa tietyille yleisöille ja luoda monipuolisia pelaajakokemuksia. Vaikka nämä tilat eivät välttämättä säily pysyvästi, ne edistävät League of Legendsin jatkuvaa kehitystä.